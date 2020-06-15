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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1693169416951696>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:36

Перетелефонували. Сказали, що оплата додатком у Сільпо не є оплатою через інтернет. Для Привату та Укрсібу - це оплата через інтернет, а для Ощаду ні. Марнувати свій час далі заради нещасного сертифікату від сільпо на 50 грн. не став.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:21

Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07

От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:22

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Мизантрóп

Не понял

1 старушка-рубль,10 старушек уже 10. На банк игры по 30к хватит два десятка спортсменов



Как снять без комиссии из спорта больше 30к?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:42

Re: Ощадбанк

proftpd66 написав:Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07

От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Не верно, с 1 июля в кассе Ощада снятие два раза в месяц - БЕСПЛАТНО, далее 1%+5грн.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:56

  vadymbanker написав:
proftpd66 написав:Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07

От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Не верно, с 1 июля в кассе Ощада снятие два раза в месяц - БЕСПЛАТНО, далее 1%+5грн.



Мне сказали по телефону что до 30к. Мий рахунок.

Где инфа про 2 раза в месяц ? Какой пакет ? Где написано?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:35

Ощадбанк

proftpd66 написав:
  vadymbanker написав:
proftpd66 написав:Звонил, спрашивала про тарифы с 07.07

От 30к грн комиссия 0.5% в кассе или в банкомате родном.
Не верно, с 1 июля в кассе Ощада снятие два раза в месяц - БЕСПЛАТНО, далее 1%+5грн.



Мне сказали по телефону что до 30к. Мий рахунок.

Где инфа про 2 раза в месяц ? Какой пакет ? Где написано?
Подумайте головой, в сберегательном банке платить комиссию за снятие собственных вкладов, так как после окончания вклады переходят на карту. Это нонсенс для любого банка.
Тариф на сайте Банка.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:59

Господа, отключить смс по карте ощада можно не ходя в отделение?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:07

  IMPRINTER написав:Господа, отключить смс по карте ощада можно не ходя в отделение?

в приложении
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:15

Re: Ощадбанк

Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Господа, отключить смс по карте ощада можно не ходя в отделение?

в приложении
Но 7грн продолжит сниматься, так-как учетку ощад24 активирована, лучше отключать и смс и учетку через колл-центр, одновременно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:32

  vadymbanker написав:
proftpd66 написав:
  vadymbanker написав:Не верно, с 1 июля в кассе Ощада снятие два раза в месяц - БЕСПЛАТНО, далее 1%+5грн.



Мне сказали по телефону что до 30к. Мий рахунок.

Где инфа про 2 раза в месяц ? Какой пакет ? Где написано?
Подумайте головой, в сберегательном банке платить комиссию за снятие собственных вкладов, так как после окончания вклады переходят на карту. Это нонсенс для любого банка.
Тариф на сайте Банка.


Вы правы. Поддержка сказать толком не может ничего .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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