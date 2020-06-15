Через кц можно?
Кура сказала тока через отделение можно отключить..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:55
Через кц можно?
Кура сказала тока через отделение можно отключить..
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:23
СМС
Отключаю через приложуху, всё ок
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:25
[b]IMPRINTER[/b]
Да, пару раз звонил и говорил чтоб удалили учетку интернет банкинга, потом перерегистрировал его на мою карту. Если это про Это.
Додано: Пон 15 чер, 2020 23:12
отключить смс от карты, на которую был зареган ИБ можно тока через кал или отделение. выяснил в кале
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