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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1693169416951696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:55

  vadymbanker написав:
Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Господа, отключить смс по карте ощада можно не ходя в отделение?

в приложении
Но 7грн продолжит сниматься, так-как учетку ощад24 активирована, лучше отключать и смс и учетку через колл-центр, одновременно.


Через кц можно?
Кура сказала тока через отделение можно отключить..
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:23

СМС

Отключаю через приложуху, всё ок
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:25

[b]IMPRINTER[/b]

Да, пару раз звонил и говорил чтоб удалили учетку интернет банкинга, потом перерегистрировал его на мою карту. Если это про Это.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:12

  Banki написав:Отключаю через приложуху, всё ок


отключить смс от карты, на которую был зареган ИБ можно тока через кал или отделение. выяснил в кале
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IMPRINTER
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  #<1 ... 1693169416951696
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