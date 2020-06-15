Через кц можно?
Кура сказала тока через отделение можно отключить..
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:55
Через кц можно?
Кура сказала тока через отделение можно отключить..
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:23
СМС
Отключаю через приложуху, всё ок
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:25
[b]IMPRINTER[/b]
Да, пару раз звонил и говорил чтоб удалили учетку интернет банкинга, потом перерегистрировал его на мою карту. Если это про Это.
Додано: Пон 15 чер, 2020 23:12
отключить смс от карты, на которую был зареган ИБ можно тока через кал или отделение. выяснил в кале
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:35
IMPRINTER
Я отключил в приложении . Про интернет банкинг уже не помню . Нельзя
Смс включается когда использовать смс. Иногда ощдад сам может включить. Придется бегать выключить
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:35
Сэп приходит в тот же день день 16:30?
Или на следующий?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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