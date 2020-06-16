Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 08:56
Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
|