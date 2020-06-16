Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 08:56
Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:44
Re: Ощадбанк
Подмигивание здесь не уместно, не дай Бог дефолт Банку или Украине. Мы откатимся на 25 лет назад. Мы все обеднеем и заработка никакого не будет на 10-15 лет.
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:06
Re: Ощадбанк
Я про країну нічого не казав. А банка? Колись пам'ятаю був такий банк "Україна" теж великий, теж казали, що якщо впаде усім гаплик буде. Бо на той час навіть державні гарантії України як країни іноземним спітовариством не спрймались і держава Україна, коли треба було щось прогаранатувати, використовувала гарантії банку "Україна"... Ну а потім ліквідували банк, який став неплатоспроможним якраз внаслідок наданих ним гарантій. І нічого - живе Україна! Так що дефолт це ще не кінець, а просто перхід боргів з одного стану в інший.
Втім ми відволіклися - дефолт дефолтом, а Ощаду по акції розрахуватись таки слід. Без смайликів.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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