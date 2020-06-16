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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1694169516961697 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 493 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 493 Додано: Сер 17 чер, 2020 08:56 vadymbanker написав: Ощаду бы выплатить в срок евробонды на 500 000 000 долл, а вы тут про свое сильпо. Ощаду бы выплатить в срок евробонды на 500 000 000 долл, а вы тут про свое сильпо.

Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 232 З нами з: 12.01.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 14:44 Re: Ощадбанк Alien написав: vadymbanker написав: Ощаду бы выплатить в срок евробонды на 500 000 000 долл, а вы тут про свое сильпо. Ощаду бы выплатить в срок евробонды на 500 000 000 долл, а вы тут про свое сильпо.

Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт Подмигивание здесь не уместно, не дай Бог дефолт Банку или Украине. Мы откатимся на 25 лет назад. Мы все обеднеем и заработка никакого не будет на 10-15 лет. Подмигивание здесь не уместно, не дай Бог дефолт Банку или Украине. Мы откатимся на 25 лет назад. Мы все обеднеем и заработка никакого не будет на 10-15 лет. vadymbanker Повідомлень: 500 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 15:06 Re: Ощадбанк vadymbanker написав: Подмигивание здесь не уместно, не дай Бог дефолт Банку или Украине. Мы откатимся на 25 лет назад. Мы все обеднеем и заработка никакого не будет на 10-15 лет. Подмигивание здесь не уместно, не дай Бог дефолт Банку или Украине. Мы откатимся на 25 лет назад. Мы все обеднеем и заработка никакого не будет на 10-15 лет.

Я про країну нічого не казав. А банка? Колись пам'ятаю був такий банк "Україна" теж великий, теж казали, що якщо впаде усім гаплик буде. Бо на той час навіть державні гарантії України як країни іноземним спітовариством не спрймались і держава Україна, коли треба було щось прогаранатувати, використовувала гарантії банку "Україна"... Ну а потім ліквідували банк, який став неплатоспроможним якраз внаслідок наданих ним гарантій. І нічого - живе Україна! Так що дефолт це ще не кінець, а просто перхід боргів з одного стану в інший.

Втім ми відволіклися - дефолт дефолтом, а Ощаду по акції розрахуватись таки слід. Без смайликів. Я про країну нічого не казав. А банка? Колись пам'ятаю був такий банк "Україна" теж великий, теж казали, що якщо впаде усім гаплик буде. Бо на той час навіть державні гарантії України як країни іноземним спітовариством не спрймались і держава Україна, коли треба було щось прогаранатувати, використовувала гарантії банку "Україна"... Ну а потім ліквідували банк, який став неплатоспроможним якраз внаслідок наданих ним гарантій. І нічого - живе Україна! Так що дефолт це ще не кінець, а просто перхід боргів з одного стану в інший.Втім ми відволіклися - дефолт дефолтом, а Ощаду по акції розрахуватись таки слід. Без смайликів. 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 232 З нами з: 12.01.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30 Re: Ощадбанк По банку Украина, вы посмотрите сколько было в долл эквиваленте активов и пассивов и сравните с ощадом, приватом и эксимом. А теперь представьте если ляжет одновременно ощад, приват, эксим. vadymbanker Повідомлень: 500 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 17:46 vadymbanker написав: По банку Украина, вы посмотрите сколько было в долл эквиваленте активов и пассивов и сравните с ощадом, приватом и эксимом. А теперь представьте если ляжет одновременно ощад, приват, эксим. По банку Украина, вы посмотрите сколько было в долл эквиваленте активов и пассивов и сравните с ощадом, приватом и эксимом. А теперь представьте если ляжет одновременно ощад, приват, эксим. Оцiнювати банки можна по рiзному. Для вас показник доларова оцiнка активiв на той час, а для мене те що банк володiв значними активами нерухомостi у всiх обласних i майже в усiх районних центрах, якi облiковувались на балансi по рiзнiй i часто не по ринковiй вартостi. При цьому банк виступав державним агентом на мiжнародних ринках. Тобто вiн гарантував багато проектiв вiд iменi держави. Такi речi були позабалансом. Це щодо агробанку.

Щодо iнших держбанкiв...

А чому вони мають впасти одночасно? Знову ж таки давайте обговорювати те що трапилось. Бо при чому тут "якщо". Починали ж з "ощаду". Потiм пiшли варiанти ощад+ вся держава, ощад+ усi держбанки. Вiддiляймо грiшне вiд праведного! Оцiнювати банки можна по рiзному. Для вас показник доларова оцiнка активiв на той час, а для мене те що банк володiв значними активами нерухомостi у всiх обласних i майже в усiх районних центрах, якi облiковувались на балансi по рiзнiй i часто не по ринковiй вартостi. При цьому банк виступав державним агентом на мiжнародних ринках. Тобто вiн гарантував багато проектiв вiд iменi держави. Такi речi були позабалансом. Це щодо агробанку.Щодо iнших держбанкiв...А чому вони мають впасти одночасно? Знову ж таки давайте обговорювати те що трапилось. Бо при чому тут "якщо". Починали ж з "ощаду". Потiм пiшли варiанти ощад+ вся держава, ощад+ усi держбанки. Вiддiляймо грiшне вiд праведного! 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 232 З нами з: 12.01.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1694169516961697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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