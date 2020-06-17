Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 08:56
Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:44
Re: Ощадбанк
Подмигивание здесь не уместно, не дай Бог дефолт Банку или Украине. Мы откатимся на 25 лет назад. Мы все обеднеем и заработка никакого не будет на 10-15 лет.
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:06
Re: Ощадбанк
Я про країну нічого не казав. А банка? Колись пам'ятаю був такий банк "Україна" теж великий, теж казали, що якщо впаде усім гаплик буде. Бо на той час навіть державні гарантії України як країни іноземним спітовариством не спрймались і держава Україна, коли треба було щось прогаранатувати, використовувала гарантії банку "Україна"... Ну а потім ліквідували банк, який став неплатоспроможним якраз внаслідок наданих ним гарантій. І нічого - живе Україна! Так що дефолт це ще не кінець, а просто перхід боргів з одного стану в інший.
Втім ми відволіклися - дефолт дефолтом, а Ощаду по акції розрахуватись таки слід. Без смайликів.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30
Re: Ощадбанк
По банку Украина, вы посмотрите сколько было в долл эквиваленте активов и пассивов и сравните с ощадом, приватом и эксимом. А теперь представьте если ляжет одновременно ощад, приват, эксим.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:46
Оцiнювати банки можна по рiзному. Для вас показник доларова оцiнка активiв на той час, а для мене те що банк володiв значними активами нерухомостi у всiх обласних i майже в усiх районних центрах, якi облiковувались на балансi по рiзнiй i часто не по ринковiй вартостi. При цьому банк виступав державним агентом на мiжнародних ринках. Тобто вiн гарантував багато проектiв вiд iменi держави. Такi речi були позабалансом. Це щодо агробанку.
Щодо iнших держбанкiв...
А чому вони мають впасти одночасно? Знову ж таки давайте обговорювати те що трапилось. Бо при чому тут "якщо". Починали ж з "ощаду". Потiм пiшли варiанти ощад+ вся держава, ощад+ усi держбанки. Вiддiляймо грiшне вiд праведного!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:19
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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