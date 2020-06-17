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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:56

  vadymbanker написав:Ощаду бы выплатить в срок евробонды на 500 000 000 долл, а вы тут про свое сильпо.

Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:44

Re: Ощадбанк

Alien написав:
  vadymbanker написав:Ощаду бы выплатить в срок евробонды на 500 000 000 долл, а вы тут про свое сильпо.

Нехай спочатку розрахується за сільпо, а далі там вже як буде. Дефолт так дефолт ;)
Подмигивание здесь не уместно, не дай Бог дефолт Банку или Украине. Мы откатимся на 25 лет назад. Мы все обеднеем и заработка никакого не будет на 10-15 лет.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:06

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Подмигивание здесь не уместно, не дай Бог дефолт Банку или Украине. Мы откатимся на 25 лет назад. Мы все обеднеем и заработка никакого не будет на 10-15 лет.

Я про країну нічого не казав. А банка? Колись пам'ятаю був такий банк "Україна" теж великий, теж казали, що якщо впаде усім гаплик буде. Бо на той час навіть державні гарантії України як країни іноземним спітовариством не спрймались і держава Україна, коли треба було щось прогаранатувати, використовувала гарантії банку "Україна"... Ну а потім ліквідували банк, який став неплатоспроможним якраз внаслідок наданих ним гарантій. І нічого - живе Україна! Так що дефолт це ще не кінець, а просто перхід боргів з одного стану в інший.
Втім ми відволіклися - дефолт дефолтом, а Ощаду по акції розрахуватись таки слід. Без смайликів.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30

Re: Ощадбанк

По банку Украина, вы посмотрите сколько было в долл эквиваленте активов и пассивов и сравните с ощадом, приватом и эксимом. А теперь представьте если ляжет одновременно ощад, приват, эксим.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:46

  vadymbanker написав:По банку Украина, вы посмотрите сколько было в долл эквиваленте активов и пассивов и сравните с ощадом, приватом и эксимом. А теперь представьте если ляжет одновременно ощад, приват, эксим.
Оцiнювати банки можна по рiзному. Для вас показник доларова оцiнка активiв на той час, а для мене те що банк володiв значними активами нерухомостi у всiх обласних i майже в усiх районних центрах, якi облiковувались на балансi по рiзнiй i часто не по ринковiй вартостi. При цьому банк виступав державним агентом на мiжнародних ринках. Тобто вiн гарантував багато проектiв вiд iменi держави. Такi речi були позабалансом. Це щодо агробанку.
Щодо iнших держбанкiв...
А чому вони мають впасти одночасно? Знову ж таки давайте обговорювати те що трапилось. Бо при чому тут "якщо". Починали ж з "ощаду". Потiм пiшли варiанти ощад+ вся держава, ощад+ усi держбанки. Вiддiляймо грiшне вiд праведного!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Прощай Пишка...чи допобачення?
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Шось в братії вуйця Бєні немає оптимізму.
Наумка банка...нормально буде? :)
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  Квесторе_поверніться написав:

Прощай Пишка...чи допобачення?
Чиїх буде?
Шось в братії вуйця Бєні немає оптимізму.
Наумка банка...нормально буде? :)

Пираты взяли со 2й попытки на абордаж державну шхуну
И шоо, будут потрошить трюмы? :)
... делайте хоть что-нибудь!
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