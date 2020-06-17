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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1695169616971698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:02

  lov2108 написав:А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ?
Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично.
Брехня ?


https://www.oschadbank.ua/ua/sd
Кожного місяця, коли субсидіант/пільговик споживає комунальні послуги на суму, меншу за розмір субсидії/пільги, формується позитивний залишок. Невикористаний залишок за субсидією/пільгою зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці.
Якщо субсидіант/пільговик споживав комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде перераховано на його поточний рахунок в Ощадбанку після 1 червня. Рахунок для перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою необхідно відкрити самостійно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:04

  lov2108 написав:А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ?
Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично.
Брехня ?

Осуществить монетизацию остатка неиспользованной субсидии и получить денежную компенсацию за газ или электричество можно обратившись в управление соцзащиты населения по месту жительства и предоставив:
1)заявление на монетизацию субсидии
2)реквизиты банковского счета или номер почтового отделения, куда отправить компенсацию.

Механизм возмещения сэкономленных субсидий и сроки подачи заявлений на монетизацию определяются Кабинетом Министров Украины.Зображення
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