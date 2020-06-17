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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1695169616971698 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 493 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 493 Додано: Чет 18 чер, 2020 19:02 lov2108 написав: А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ?

Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично.

Брехня ? А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ?Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично.Брехня ?



https://www.oschadbank.ua/ua/sd

Кожного місяця, коли субсидіант/пільговик споживає комунальні послуги на суму, меншу за розмір субсидії/пільги, формується позитивний залишок. Невикористаний залишок за субсидією/пільгою зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці.

Якщо субсидіант/пільговик споживав комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде перераховано на його поточний рахунок в Ощадбанку після 1 червня. Рахунок для перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою необхідно відкрити самостійно. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3468 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 19:04 lov2108 написав: А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ?

Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично.

Брехня ? А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ?Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично.Брехня ?

Осуществить монетизацию остатка неиспользованной субсидии и получить денежную компенсацию за газ или электричество можно обратившись в управление соцзащиты населения по месту жительства и предоставив:

1)заявление на монетизацию субсидии

2)реквизиты банковского счета или номер почтового отделения, куда отправить компенсацию.



Механизм возмещения сэкономленных субсидий и сроки подачи заявлений на монетизацию определяются Кабинетом Министров Украины. Осуществить монетизацию остатка неиспользованной субсидии и получить денежную компенсацию за газ или электричество можно обратившись в управление соцзащиты населения по месту жительства и предоставив:1)заявление на монетизацию субсидии2)реквизиты банковского счета или номер почтового отделения, куда отправить компенсацию.Механизм возмещения сэкономленных субсидий и сроки подачи заявлений на монетизацию определяются Кабинетом Министров Украины. Bosstone Повідомлень: 1487 З нами з: 21.04.10 Подякував: 602 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1695169616971698 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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