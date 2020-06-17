lov2108 написав:А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ? Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично. Брехня ?
https://www.oschadbank.ua/ua/sd Кожного місяця, коли субсидіант/пільговик споживає комунальні послуги на суму, меншу за розмір субсидії/пільги, формується позитивний залишок. Невикористаний залишок за субсидією/пільгою зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці. Якщо субсидіант/пільговик споживав комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде перераховано на його поточний рахунок в Ощадбанку після 1 червня. Рахунок для перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою необхідно відкрити самостійно.
lov2108 написав:А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ? Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично. Брехня ?
Осуществить монетизацию остатка неиспользованной субсидии и получить денежную компенсацию за газ или электричество можно обратившись в управление соцзащиты населения по месту жительства и предоставив: 1)заявление на монетизацию субсидии 2)реквизиты банковского счета или номер почтового отделения, куда отправить компенсацию.
Механизм возмещения сэкономленных субсидий и сроки подачи заявлений на монетизацию определяются Кабинетом Министров Украины.