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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1695169616971698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:02

  lov2108 написав:А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ?
Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично.
Брехня ?


https://www.oschadbank.ua/ua/sd
Кожного місяця, коли субсидіант/пільговик споживає комунальні послуги на суму, меншу за розмір субсидії/пільги, формується позитивний залишок. Невикористаний залишок за субсидією/пільгою зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці.
Якщо субсидіант/пільговик споживав комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде перераховано на його поточний рахунок в Ощадбанку після 1 червня. Рахунок для перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою необхідно відкрити самостійно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:04

  lov2108 написав:А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ?
Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично.
Брехня ?

Осуществить монетизацию остатка неиспользованной субсидии и получить денежную компенсацию за газ или электричество можно обратившись в управление соцзащиты населения по месту жительства и предоставив:
1)заявление на монетизацию субсидии
2)реквизиты банковского счета или номер почтового отделения, куда отправить компенсацию.

Механизм возмещения сэкономленных субсидий и сроки подачи заявлений на монетизацию определяются Кабинетом Министров Украины.Зображення
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:52

кредит 5-7-9 идет с комисом 0.5% каждый месяц от суммы? значит реальный % будет 15-16.8%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:10

  proftpd66 написав:кредит 5-7-9 идет с комисом 0.5% каждый месяц от суммы? значит реальный % будет 15-16.8%

Одноразова за видачу - 0,5%
Одноразова за обслуговування - 0,5%
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:14

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:кредит 5-7-9 идет с комисом 0.5% каждый месяц от суммы? значит реальный % будет 15-16.8%

Одноразова за видачу - 0,5%
Одноразова за обслуговування - 0,5%


в газике написано каждый месяц. Это 16%

0.5% одноразово и 0.5% каждый месяц.


тут точно одноразово? может одноразова раз 1 месяц? :lol:

Комісія разова
0,5% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії


Щомісячна комісія
0,04% від суми кредиту щомісячно протягом першого року кредитування
0,5% від суми залишку заборгованості за кредитом (в разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва)


https://www.ukrgasbank.com/small_bussin ... _7_9_cred/
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:38

  proftpd66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:кредит 5-7-9 идет с комисом 0.5% каждый месяц от суммы? значит реальный % будет 15-16.8%

Одноразова за видачу - 0,5%
Одноразова за обслуговування - 0,5%


в газике написано каждый месяц. Это 16%

0.5% одноразово и 0.5% каждый месяц.


тут точно одноразово? может одноразова раз 1 месяц? :lol:

Комісія разова
0,5% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії


Щомісячна комісія
0,04% від суми кредиту щомісячно протягом першого року кредитування
0,5% від суми залишку заборгованості за кредитом (в разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва)


https://www.ukrgasbank.com/small_bussin ... _7_9_cred/


Там же написано,що Щомісячна комісія 0,5% від суми залишку заборгованості за кредитом (в разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва.

Якщо вашого забезпечення достатньо(Об’єкт кредитування, якщо він відноситься до основних видів забезпечення Альтернативне/додаткове забезпечення – майно, що відноситься до основних видів забезпечення), то Щомісячна комісія
0,04% від суми кредиту щомісячно протягом першого року кредитування
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