lov2108 написав:А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ? Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично. Брехня ?
https://www.oschadbank.ua/ua/sd Кожного місяця, коли субсидіант/пільговик споживає комунальні послуги на суму, меншу за розмір субсидії/пільги, формується позитивний залишок. Невикористаний залишок за субсидією/пільгою зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці. Якщо субсидіант/пільговик споживав комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде перераховано на його поточний рахунок в Ощадбанку після 1 червня. Рахунок для перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою необхідно відкрити самостійно.
lov2108 написав:А підкажіть, які потрібно зробити маніпуляції щоб невикористана субсидія/пільга,потрапила на рахунок в ОБ ? Питався у манагера відділення, то каже, що якщо є відкритий рахунок в ОБ, то протягом червня кошти тіпа перерахують гавтаматично. Брехня ?
Осуществить монетизацию остатка неиспользованной субсидии и получить денежную компенсацию за газ или электричество можно обратившись в управление соцзащиты населения по месту жительства и предоставив: 1)заявление на монетизацию субсидии 2)реквизиты банковского счета или номер почтового отделения, куда отправить компенсацию.
Механизм возмещения сэкономленных субсидий и сроки подачи заявлений на монетизацию определяются Кабинетом Министров Украины.
proftpd66 написав:кредит 5-7-9 идет с комисом 0.5% каждый месяц от суммы? значит реальный % будет 15-16.8%
Одноразова за видачу - 0,5% Одноразова за обслуговування - 0,5%
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Там же написано,що Щомісячна комісія 0,5% від суми залишку заборгованості за кредитом (в разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва.
Якщо вашого забезпечення достатньо(Об’єкт кредитування, якщо він відноситься до основних видів забезпечення Альтернативне/додаткове забезпечення – майно, що відноситься до основних видів забезпечення), то Щомісячна комісія 0,04% від суми кредиту щомісячно протягом першого року кредитування
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Для вуйця Бєні Наумов в голові кандидатура неприваблива.
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