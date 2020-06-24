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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:54
wolt450 написав:
З 1.07 на рік: 9% - 1.5% - 0.75%
хмхм проглядається синхро(фазотрон
) із ПБ!?
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:41
wolt450 написав:
З 1.07 на рік: 9% - 1.5% - 0.75%
і програму лояльності погіршують
Полностью теряется смысл держать валюту в банках
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:50
Scholar написав: wolt450 написав:
З 1.07 на рік: 9% - 1.5% - 0.75%
і програму лояльності погіршують
Полностью теряется смысл держать валюту в банках
а ви Євро в Приваті бачили? http://prntscr.com/t5ubvi
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