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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1698169917001701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:54

Re: Ощадбанк

  wolt450 написав:З 1.07 на рік: 9% - 1.5% - 0.75%

хмхм проглядається синхро(фазотрон :)) із ПБ!?
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:41

  wolt450 написав:З 1.07 на рік: 9% - 1.5% - 0.75%
і програму лояльності погіршують


Полностью теряется смысл держать валюту в банках
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:50

  Scholar написав:
  wolt450 написав:З 1.07 на рік: 9% - 1.5% - 0.75%
і програму лояльності погіршують


Полностью теряется смысл держать валюту в банках


а ви Євро в Приваті бачили? :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:14

Re: Ощадбанк

Мобільні заощадження не порезали?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:51

Andey
В гривне?
Покаместь 9%
Eugen79
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:54

  Andey написав:Мобільні заощадження не порезали?

З 7.07.2020 ще ні в грн.
Нові тарифи слід вивчати.
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