хмхм проглядається синхро(фазотрон ) із ПБ!?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:54
Re: Ощадбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:41
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:50
а ви Євро в Приваті бачили?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:14
Re: Ощадбанк
Мобільні заощадження не порезали?
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:54
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