З 7.07.2020 ще ні в грн. Нові тарифи слід вивчати.
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По ситуації з акцією, по які повинні були прийти сертифікати Сільпо:
Додатково повідомляємо, що переможці першого етапу акції, який проводився з 06 травня 2020 року по 31 травня 2020 поки не отримали електронний сертифікат в Сільпо у зв’язку з технічними проблемами. Рекомендуємо очікувати повідомлення з посиланням на сертифікат.
Підкажість, коли ОБ перераховує залишок невикористаної субсидії на рахунок в ОБ ? З особистого кабінету субсидіанта кошти вже зникли, а на рахунку поки що ліхтар ліхтар. П.С. Рахунок був раніше відкритий.
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