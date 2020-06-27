Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.
З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:43
Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.
З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:30
Підпункти 3-5 пункту 110 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807):
110. За рахунком для виплати житлових субсидій здійснюються такі операції:
3) за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого рахунка в АТ “Ощадбанк” рахунок відкривається за зверненням одержувача житлової субсидії до АТ “Ощадбанк”. Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”;
4) на кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії за поточний опалювальний та минулий неопалювальний сезон, не повертаються до державного бюджету;
5) залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії станом на 1 червня, за якими не було звернень одержувачів житлової субсидії щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ “Ощадбанк” за такими обліковими записами одержувачів житлової субсидії та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.
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