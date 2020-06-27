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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1699170017011702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:43

  DENVER_S написав:Кому нибудь сильпо дали? Или очередное кидалово.

Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.
З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:30

  lov2108 написав:Підкажість, коли ОБ перераховує залишок невикористаної субсидії на рахунок в ОБ ?
З особистого кабінету субсидіанта кошти вже зникли, а на рахунку поки що ліхтар ліхтар.
П.С. Рахунок був раніше відкритий.

Підпункти 3-5 пункту 110 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373 ... D0%BF#Text

110. За рахунком для виплати житлових субсидій здійснюються такі операції:

3) за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого рахунка в АТ “Ощадбанк” рахунок відкривається за зверненням одержувача житлової субсидії до АТ “Ощадбанк”. Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”;

4) на кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії за поточний опалювальний та минулий неопалювальний сезон, не повертаються до державного бюджету;

5) залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії станом на 1 червня, за якими не було звернень одержувачів житлової субсидії щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ “Ощадбанк” за такими обліковими записами одержувачів житлової субсидії та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.
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