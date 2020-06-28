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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1699170017011702 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 493 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 493 Додано: Нед 28 чер, 2020 12:43 DENVER_S написав: Кому нибудь сильпо дали? Или очередное кидалово. Кому нибудь сильпо дали? Или очередное кидалово.

Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.

З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 276 З нами з: 12.01.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 13:30 lov2108 написав: Підкажість, коли ОБ перераховує залишок невикористаної субсидії на рахунок в ОБ ?

З особистого кабінету субсидіанта кошти вже зникли, а на рахунку поки що ліхтар ліхтар.

П.С. Рахунок був раніше відкритий. Підкажість, коли ОБ перераховує залишок невикористаної субсидії на рахунок в ОБ ?З особистого кабінету субсидіанта кошти вже зникли, а на рахунку поки що ліхтар ліхтар.П.С. Рахунок був раніше відкритий.

Підпункти 3-5 пункту 110 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373 ... D0%BF#Text



110. За рахунком для виплати житлових субсидій здійснюються такі операції:



3) за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого рахунка в АТ “Ощадбанк” рахунок відкривається за зверненням одержувача житлової субсидії до АТ “Ощадбанк”. Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”;



4) на кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії за поточний опалювальний та минулий неопалювальний сезон, не повертаються до державного бюджету;



5) залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії станом на 1 червня, за якими не було звернень одержувачів житлової субсидії щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ “Ощадбанк” за такими обліковими записами одержувачів житлової субсидії та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі. Підпункти 3-5 пункту 110 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807):110. За рахунком для виплати житлових субсидій здійснюються такі операції:3)суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого рахунка в АТ “Ощадбанк” рахунок відкривається за зверненням одержувача житлової субсидії до АТ “Ощадбанк”. Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”;4)залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії за поточний опалювальний та минулий неопалювальний сезон, не повертаються до державного бюджету;5) залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидіїприпиняють обліковуватись АТ “Ощадбанк” за такими обліковими записами одержувачів житлової субсидії таповертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі. Igneus Повідомлень: 574 З нами з: 29.08.18 Подякував: 222 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 11:52 Igneus

Це все зрозуміло, я троха про інше. Як швидко вони зарахують кошти? Бо залишок був, а зараз він зник. Ось що я знайшов з цього приводу у факу:

"Не варто хвилюватись. Фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою нікуди не зник. Після 1 червня 2020 року Ощадбанк здійснює перенесення фінального залишку коштів за кожною субсидією/пільгою та починає обліковувати такі залишки в окремій автоматичній системі для подальшого перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою на карткові рахунки субсидіантів/пільговиків." Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн. lov2108

Повідомлень: 2108 З нами з: 26.02.09 Подякував: 35 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1699170017011702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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