Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.
З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати
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Додано: Нед 28 чер, 2020 12:43
Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.
З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:30
Підпункти 3-5 пункту 110 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807):
110. За рахунком для виплати житлових субсидій здійснюються такі операції:
3) за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого рахунка в АТ “Ощадбанк” рахунок відкривається за зверненням одержувача житлової субсидії до АТ “Ощадбанк”. Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”;
4) на кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії за поточний опалювальний та минулий неопалювальний сезон, не повертаються до державного бюджету;
5) залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії станом на 1 червня, за якими не було звернень одержувачів житлової субсидії щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ “Ощадбанк” за такими обліковими записами одержувачів житлової субсидії та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.
Додано: Пон 29 чер, 2020 11:52
Igneus
Це все зрозуміло, я троха про інше. Як швидко вони зарахують кошти? Бо залишок був, а зараз він зник. Ось що я знайшов з цього приводу у факу:
"Не варто хвилюватись. Фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою нікуди не зник. Після 1 червня 2020 року Ощадбанк здійснює перенесення фінального залишку коштів за кожною субсидією/пільгою та починає обліковувати такі залишки в окремій автоматичній системі для подальшого перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою на карткові рахунки субсидіантів/пільговиків."
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:29
lov2108 Переведут до 1 июля 2020. Я и родственник получили сегодня. Вызывает негатив снятие 1% комиссии.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:38
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:45
Квесторе_поверніться Ощад забрал. Деньги за льготу, которые вам платит государство в лице Минсоцполитики, фактически оказались не соц.выплатами, чтобы быть зачислены на карточный счёт без комисси. Я уже оставил отзыв об этом на Минфине. Причём выходит так, что это такой себе разовый грабёж и по новым тарифам уже с 1 июля зачисления будут без комиссии. Дурно пахнущий кидок.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:52
Так на Мою карту і зараз без комісії прихід.
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