Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.
З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати
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Додано: Нед 28 чер, 2020 12:43
Що значить "очередное кидалово"? Приват же здається вже згодився заплатити.
З іншого боку перечитайте повідомлення apostol на кілька повідомлень від вашого - там чітко сказано, що не виплачено і треба чекати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:30
Підпункти 3-5 пункту 110 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807):
110. За рахунком для виплати житлових субсидій здійснюються такі операції:
3) за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого рахунка в АТ “Ощадбанк” рахунок відкривається за зверненням одержувача житлової субсидії до АТ “Ощадбанк”. Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”;
4) на кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії за поточний опалювальний та минулий неопалювальний сезон, не повертаються до державного бюджету;
5) залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії станом на 1 червня, за якими не було звернень одержувачів житлової субсидії щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ “Ощадбанк” за такими обліковими записами одержувачів житлової субсидії та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.
Додано: Пон 29 чер, 2020 11:52
Igneus
Це все зрозуміло, я троха про інше. Як швидко вони зарахують кошти? Бо залишок був, а зараз він зник. Ось що я знайшов з цього приводу у факу:
"Не варто хвилюватись. Фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою нікуди не зник. Після 1 червня 2020 року Ощадбанк здійснює перенесення фінального залишку коштів за кожною субсидією/пільгою та починає обліковувати такі залишки в окремій автоматичній системі для подальшого перерахування фінального залишку коштів за субсидією/пільгою на карткові рахунки субсидіантів/пільговиків."
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:29
lov2108 Переведут до 1 июля 2020. Я и родственник получили сегодня. Вызывает негатив снятие 1% комиссии.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:38
Хто забрав цей прОцент?
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:45
Квесторе_поверніться Ощад забрал. Деньги за льготу, которые вам платит государство в лице Минсоцполитики, фактически оказались не соц.выплатами, чтобы быть зачислены на карточный счёт без комисси. Я уже оставил отзыв об этом на Минфине. Причём выходит так, что это такой себе разовый грабёж и по новым тарифам уже с 1 июля зачисления будут без комиссии. Дурно пахнущий кидок.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 13:52
Так на Мою карту і зараз без комісії прихід.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 14:05
Квесторе_поверніться "Моя картка" открывается в тарифном пакете "Мой комфорт". Зачисление денег по субсидии/льготе происходит только на карты открытые в тарифных пакетах "Мой рахунок"(это карты пенсионные, студенческие, на соц.помощь, для ВПО и так далее) и "Зарплатный". В данном случае комиссия была снята за зачисления на карты "Пенсионная" и "Социальная".
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Додано: Пон 29 чер, 2020 14:15
Цих особливостей не знав.
Хіба не сам субсидіянт дає рахунок на який йому невикористана субсидія капає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 29 чер, 2020 14:32
Квесторе_поверніться Деньги за субсидию льготу можно получать 2 способами: налом и безналом. При получении налом(ежемесячно) - да нужно взять реквизиты банковской карты одного из уполномоченных на это банков(их было 38, а потом вроде стало 39 или 40) и отдать в департамен(управление) соц.защиты. А при получении безналом там всё происходило автоматом - Ощад открывал спецсчета(такие кабинеты учёта) субсидиантам/льготникам на основе данных, которые им передавали департаменты(управления) соц.защиты.
Такие кабинеты открывает и ведёт учёт только Ощад. Очень удобная вещь. Деньги безналом заходят +0.7 % индексация. Ощад сам оплачивает счета за ком.услуги на основании переданных данных от поставщиков услуг, которые передают данные в Ощад исходя из переданных вами показаний. Ощад берёт себе эти 0,7% комиссии с общей суммы, на которую делает оплату. И вот после завершения отопительного сезона льготник может обналичить эти сэкономленные деньги. Само собой только через Ощад. Он сам заранее открывает себе карточку в Ощаде и ничего никуда носить не надо. Все автоматом происходит.
Якщо у субсидіанта/пільговика є кілька активних карткових рахунків в Ощадбанку, то перерахунок фінального залишку коштів за субсидією/пільгою буде здійснено на той картковий рахунок, у якого дата відкриття найближча до 01.06.2020, і за таким поточнім рахунком не накладено арешт, не встановлено блокування операцій та не заблоковано платіжну картку до такого рахунку.
Для субсидіантів/пільговиків, які вже мають активні карткові рахунки в Ощадбанку, зарахування невикористаних коштів субсидії/пільги може буте здійснено виключно на такі тарифні пакети:
- «Мій рахунок»;
- «Зарплатний».
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