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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1700170117021703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:03

  zhertovskiy написав:Квесторе_поверніться Деньги за субсидию льготу можно получать 2 способами: налом и безналом. При получении налом(ежемесячно) - да нужно взять реквизиты банковской карты одного из уполномоченных на это банков(их было 38, а потом вроде стало 39 или 40) и отдать в департамен(управление) соц.защиты. А при получении безналом там всё происходило автоматом - Ощад открывал спецсчета(такие кабинеты учёта) субсидиантам/льготникам на основе данных, которые им передавали департаменты(управления) соц.защиты.
Такие кабинеты открывает и ведёт учёт только Ощад. Очень удобная вещь. Деньги безналом заходят +0.7 % индексация. Ощад сам оплачивает счета за ком.услуги на основании переданных данных от поставщиков услуг, которые передают данные в Ощад исходя из переданных вами показаний. Ощад берёт себе эти 0,7% комиссии с общей суммы, на которую делает оплату. И вот после завершения отопительного сезона льготник может обналичить эти сэкономленные деньги. Само собой только через Ощад. Он сам заранее открывает себе карточку в Ощаде и ничего никуда носить не надо. Все автоматом происходит.

Очень спорное утверждение. Куда удобней получать субсидию на удобную тебе карту, самому решать сколько и кому платить, и делать это без грабительских комиссий ощада. А проблемы с обналичкой в этом случае отсутствуют как вид - хоть сразу всю субсидию наликом снимай
Stringer
 
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  #<1 ... 1700170117021703
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