zhertovskiy написав:

Деньги за субсидию льготу можно получать 2 способами: налом и безналом. При получении налом(ежемесячно) - да нужно взять реквизиты банковской карты одного из уполномоченных на это банков(их было 38, а потом вроде стало 39 или 40) и отдать в департамен(управление) соц.защиты. А при получении безналом там всё происходило автоматом - Ощад открывал спецсчета(такие кабинеты учёта) субсидиантам/льготникам на основе данных, которые им передавали департаменты(управления) соц.защиты.Такие кабинеты открывает и ведёт учёт только Ощад.Деньги безналом заходят +0.7 % индексация. Ощад сам оплачивает счета за ком.услуги на основании переданных данных от поставщиков услуг, которые передают данные в Ощад исходя из переданных вами показаний. Ощад берёт себе эти 0,7% комиссии с общей суммы, на которую делает оплату. И вот после завершения отопительного сезона льготник может обналичить эти сэкономленные деньги. Само собой только через Ощад. Он сам заранее открывает себе карточку в Ощаде и ничего никуда носить не надо. Все автоматом происходит.