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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1700170117021703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:03

  zhertovskiy написав:Квесторе_поверніться Деньги за субсидию льготу можно получать 2 способами: налом и безналом. При получении налом(ежемесячно) - да нужно взять реквизиты банковской карты одного из уполномоченных на это банков(их было 38, а потом вроде стало 39 или 40) и отдать в департамен(управление) соц.защиты. А при получении безналом там всё происходило автоматом - Ощад открывал спецсчета(такие кабинеты учёта) субсидиантам/льготникам на основе данных, которые им передавали департаменты(управления) соц.защиты.
Такие кабинеты открывает и ведёт учёт только Ощад. Очень удобная вещь. Деньги безналом заходят +0.7 % индексация. Ощад сам оплачивает счета за ком.услуги на основании переданных данных от поставщиков услуг, которые передают данные в Ощад исходя из переданных вами показаний. Ощад берёт себе эти 0,7% комиссии с общей суммы, на которую делает оплату. И вот после завершения отопительного сезона льготник может обналичить эти сэкономленные деньги. Само собой только через Ощад. Он сам заранее открывает себе карточку в Ощаде и ничего никуда носить не надо. Все автоматом происходит.

Очень спорное утверждение. Куда удобней получать субсидию на удобную тебе карту, самому решать сколько и кому платить, и делать это без грабительских комиссий ощада. А проблемы с обналичкой в этом случае отсутствуют как вид - хоть сразу всю субсидию наликом снимай
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:40

Stringer Выбора кому и сколько платить у вас практически нет - ибо если вы не заплатите и ваш долг на следующий месяц будет 340 гривен и выше, то вас автоматом переведут на безнал. 340 гривен в условиях сегодняшних цен на жку - сумма небольшая.
Вся сумма льготы изначально проиндексирована в 0,7%. Комиссия Ощада тоже равна 0,7%, но только с общей суммы оплаты за месяц. Таким образом вы ничего не теряете, а если экономите ком.услуги - то ещё и зарабатываете эту мелочишку.

Так вот вся проблема оказалась в этом 1% за обнал, который взял Ощад. Взглянем просто субсидии малоимущим и льготы на услуги жкх - это вид соц.гарантии(соц.помощи). Начисляются они в рамках социальных нормативов на жк. услуги, установленных постановлением КМУ. Так как денежная форма этих гарантий вместо формы натуральной( метры кубические, гигакалории) перестала быть соц.выплатой, которая зачисляется без комиссии.
По состоянию на 15 октября 2019 г. из той информация, которая попадалась мне в СМИ(интернете), 95% людей получали эти деньги по безналу. Это потом их число стало падать, когда стало ясно , что пенсионеры не имеют комп.грамотности, интернета, понимая, что и как им начисляют. Пенсионеров стали массово переводить на наличку - ибо они заполонили отделения Ощада, управления соц.защиты. Они не знали, что и как. Им никто и ничего толком не объяснял.

И самое мерзкое - это то что Ощад знает, что все выплаты он должен произвести до 1 июля. А с 1 июля он убирает эту комиссию за зачисления. И производит выплаты даже в выходной. Как-то так.
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zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:28

zhertovskiy Все не так. И выбор есть и никто никуда не переводит. Проверено практикой.
А с чего вы взяли, что ощад вам индексирует выплаты? Впервые о таком слышу
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:54

Stringer Это прописано в постанвлении КМУ № 373 от 17.04.2019
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zhertovskiy
 
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  #<1 ... 1700170117021703
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