zhertovskiy написав:Квесторе_поверніться Деньги за субсидию льготу можно получать 2 способами: налом и безналом. При получении налом(ежемесячно) - да нужно взять реквизиты банковской карты одного из уполномоченных на это банков(их было 38, а потом вроде стало 39 или 40) и отдать в департамен(управление) соц.защиты. А при получении безналом там всё происходило автоматом - Ощад открывал спецсчета(такие кабинеты учёта) субсидиантам/льготникам на основе данных, которые им передавали департаменты(управления) соц.защиты. Такие кабинеты открывает и ведёт учёт только Ощад. Очень удобная вещь. Деньги безналом заходят +0.7 % индексация. Ощад сам оплачивает счета за ком.услуги на основании переданных данных от поставщиков услуг, которые передают данные в Ощад исходя из переданных вами показаний. Ощад берёт себе эти 0,7% комиссии с общей суммы, на которую делает оплату. И вот после завершения отопительного сезона льготник может обналичить эти сэкономленные деньги. Само собой только через Ощад. Он сам заранее открывает себе карточку в Ощаде и ничего никуда носить не надо. Все автоматом происходит.
Очень спорное утверждение. Куда удобней получать субсидию на удобную тебе карту, самому решать сколько и кому платить, и делать это без грабительских комиссий ощада. А проблемы с обналичкой в этом случае отсутствуют как вид - хоть сразу всю субсидию наликом снимай
Stringer Выбора кому и сколько платить у вас практически нет - ибо если вы не заплатите и ваш долг на следующий месяц будет 340 гривен и выше, то вас автоматом переведут на безнал. 340 гривен в условиях сегодняшних цен на жку - сумма небольшая. Вся сумма льготы изначально проиндексирована в 0,7%. Комиссия Ощада тоже равна 0,7%, но только с общей суммы оплаты за месяц. Таким образом вы ничего не теряете, а если экономите ком.услуги - то ещё и зарабатываете эту мелочишку.
Так вот вся проблема оказалась в этом 1% за обнал, который взял Ощад. Взглянем просто субсидии малоимущим и льготы на услуги жкх - это вид соц.гарантии(соц.помощи). Начисляются они в рамках социальных нормативов на жк. услуги, установленных постановлением КМУ. Так как денежная форма этих гарантий вместо формы натуральной( метры кубические, гигакалории) перестала быть соц.выплатой, которая зачисляется без комиссии. По состоянию на 15 октября 2019 г. из той информация, которая попадалась мне в СМИ(интернете), 95% людей получали эти деньги по безналу. Это потом их число стало падать, когда стало ясно , что пенсионеры не имеют комп.грамотности, интернета, понимая, что и как им начисляют. Пенсионеров стали массово переводить на наличку - ибо они заполонили отделения Ощада, управления соц.защиты. Они не знали, что и как. Им никто и ничего толком не объяснял.
И самое мерзкое - это то что Ощад знает, что все выплаты он должен произвести до 1 июля. А с 1 июля он убирает эту комиссию за зачисления. И производит выплаты даже в выходной. Как-то так.
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Stringer Ощад не индексирует. Индексирует гос-во. Это прописано в постанвлении КМУ № 373 от 17.04.2019 Сума пільги у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ “Ощадбанк”, що становить 0,7 відсотка такої суми
Что всё не так? Мы говорим о ситуации, которая возникла с безналичными льготами. Есть банки кроме Ощада, которые обслуживают получение льгот в безналичной форме? -Нет. Может льготник платить или не платить при получении льготы в безналичной форме? -Нет. Платежи идут автоматом. Можно только сменить последовательность платёжек по поставщикам.
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zhertovskiy написав:Stringer Ощад не индексирует. Индексирует гос-во. Это прописано в постанвлении КМУ № 373 от 17.04.2019 Сума пільги у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ “Ощадбанк”, що становить 0,7 відсотка такої суми
Что всё не так? Мы говорим о ситуации, которая возникла с безналичными льготами. Есть банки кроме Ощада, которые обслуживают получение льгот в безналичной форме? -Нет. Может льготник платить или не платить при получении льготы в безналичной форме? -Нет. Платежи идут автоматом. Можно только сменить последовательность платёжек по поставщикам.
Ваши теоретические познания не отражают действительность. Субсидию можно получать в любом банке - достаточно написать заявление об этом. Субсидия будет перечисляться в безналичной форме на счёт указанного вами банка. Из этого банка вы можете как оплачивать коммуналку, так и снять наличку. Полно банков, где все это можно делать без комиссий. Вы можете платить когда вам удобно и кому удобно.
Stringer Зачисление в любой банк (уполномоченный - их сейчас 45) - это не безналичная форма, а наличная. Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”. Единственным банк для безнала - это Ощад. Под безналом подрозумевается не зачисление на ваш текущий банковский счёт, а зачисление на спец. счета - учётные записи субсидиантов и льготников. Кабінет Міністрів України постановляє: Визначити уповноваженим банком, який забезпечує банківське обслуговування реалізації механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі, акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”. К этой системе не может подключится любой из уполномоченных банков, как к некой базе данных. И вы можете выбрать - идти туда где есть комиссия или туда где её нет. Я не говорил, что нет банков где можно платить коммуналку без комиссии. И не затрагивал этот вопрос. Я говорил о механизме монетизированной льготы в безналичной форме и что по-факту она оказалась не государственной социальной помощью, как это воспринималось всеми её получателями. А чем-то вроде личных средств. Я говорил о просчёте государства при выплате финального остатка по субсиди или льготе, когда сложилась такая ситуация: такой учёт ведёт один единственный банк и при такой форме получения льгот и субсидий у вас нет варианта выбора. И как итог вышло, что у льготников из их финальных остатков взяли комиссию. Комиссию из средств, получение которых должно гарантироваться гос-вом в полном объёме. Так как это предусмотрено в ПОРЯДОКе відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Вот о чём шла речь.
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Зачислил банк на карту остаток субсидии, никаких комиссий в истории зачисления я не вижу. Карта открывалась специально под этот остаток, менеджер уверял что пополняется она без комиссии. Плюс открыл мой комфорт для бесплатного ИБ.
pavyak Да пополняеться она без комиссии - если сам с картой налом через кассу или терминал. Остаток по льготе зачисляют безналом. Там комисию списали 1%. Это отражено в смс сообщении, которое банк должен направить получателю при зачислении.
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