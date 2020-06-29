Додано: Пон 29 чер, 2020 15:40

Stringer Выбора кому и сколько платить у вас практически нет - ибо если вы не заплатите и ваш долг на следующий месяц будет 340 гривен и выше, то вас автоматом переведут на безнал. 340 гривен в условиях сегодняшних цен на жку - сумма небольшая.

Вся сумма льготы изначально проиндексирована в 0,7%. Комиссия Ощада тоже равна 0,7%, но только с общей суммы оплаты за месяц. Таким образом вы ничего не теряете, а если экономите ком.услуги - то ещё и зарабатываете эту мелочишку.



Так вот вся проблема оказалась в этом 1% за обнал, который взял Ощад. Взглянем просто субсидии малоимущим и льготы на услуги жкх - это вид соц.гарантии(соц.помощи). Начисляются они в рамках социальных нормативов на жк. услуги, установленных постановлением КМУ. Так как денежная форма этих гарантий вместо формы натуральной( метры кубические, гигакалории) перестала быть соц.выплатой, которая зачисляется без комиссии.

По состоянию на 15 октября 2019 г. из той информация, которая попадалась мне в СМИ(интернете), 95% людей получали эти деньги по безналу. Это потом их число стало падать, когда стало ясно , что пенсионеры не имеют комп.грамотности, интернета, понимая, что и как им начисляют. Пенсионеров стали массово переводить на наличку - ибо они заполонили отделения Ощада, управления соц.защиты. Они не знали, что и как. Им никто и ничего толком не объяснял.



И самое мерзкое - это то что Ощад знает, что все выплаты он должен произвести до 1 июля. А с 1 июля он убирает эту комиссию за зачисления. И производит выплаты даже в выходной. Как-то так.

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