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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22
пришла смска от Ощада "змінились правила зняття готівки..."
А что именно поменялось, можно ссылку на изменения пжлста?
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Andey
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