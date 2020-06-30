пришла смска от Ощада "змінились правила зняття готівки..."
А что именно поменялось, можно ссылку на изменения пжлста?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22
Re: Ощадбанк
пришла смска от Ощада "змінились правила зняття готівки..."
А что именно поменялось, можно ссылку на изменения пжлста?
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:27
Ну, якщо важко перейти за першим посиланням в тому СМС, то я це зробив за Вас:
Там ще багато "цікавого", а "деталі у тарифах" -
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:26
А можна увесь алгоритм, будь ласочка?
Я так зрозумів.
1) Відкрити Мою картку (Мій комфорт) миттєву візу, наприклад.
2) Якось зареєструватися в кешбечній акції. Як саме?
3) Завести картку в МастерПас. 1 грн блокують чи повертають одразу?
4) Купити дещицю самі знаєте чого на 500 грн. Достатньо ж цієї суми?
5) Просто чекати кешбечній на 50 грн на основний рахунок?
Може щось не так?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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