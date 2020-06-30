RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1701170217031704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22

Re: Ощадбанк

пришла смска от Ощада "змінились правила зняття готівки..."

А что именно поменялось, можно ссылку на изменения пжлста?
Andey
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:27

  Andey написав:пришла смска от Ощада "змінились правила зняття готівки..."
А что именно поменялось, можно ссылку на изменения пжлста?

Ну, якщо важко перейти за першим посиланням в тому СМС, то я це зробив за Вас:
Як безкоштовно знімати готівку з картки?
1. у банкоматах Ощадбанку:
- до 30 000 грн/міс по рахунку: картки ПРОСТІР, Visa Classic та Mastercard Debit World*
- до 50 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard Debit World, Visa Rewards, Mastercard Platinum та Visa Platinum
- до 100 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard World Elite та Visa Infinite
2. у будь-яких банкоматах України – до 10 000 грн/міс по рахунку;
3. у всіх касах Ощадбанку – необмежена сума двічі на місяць. Це зручно та вигідно, якщо вам потрібно велику суму.

Там ще багато "цікавого", а "деталі у тарифах" - https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/dogovir-taryf-inshe
Sungsam
 
Повідомлень: 138
З нами з: 05.10.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:26

  Alien написав:
  mikos написав:Ощад прислал сертификаты Сильпо ))

Причому мені коли я їм телефонував казали, що оплата Сільпо через QR-код то не є оплата через інтернет, а сьогодні всупереч своїм твердженням прислали сертифікат. То навіщо було брехати ;)

А можна увесь алгоритм, будь ласочка?
Я так зрозумів.
1) Відкрити Мою картку (Мій комфорт) миттєву візу, наприклад.
2) Якось зареєструватися в кешбечній акції. Як саме?
3) Завести картку в МастерПас. 1 грн блокують чи повертають одразу?
4) Купити дещицю самі знаєте чого на 500 грн. Достатньо ж цієї суми?
5) Просто чекати кешбечній на 50 грн на основний рахунок?
Може щось не так?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 10.12.07
Подякував: 136 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:54

  kreuz написав:
  Alien написав:
  mikos написав:Ощад прислал сертификаты Сильпо ))

Причому мені коли я їм телефонував казали, що оплата Сільпо через QR-код то не є оплата через інтернет, а сьогодні всупереч своїм твердженням прислали сертифікат. То навіщо було брехати ;)

А можна увесь алгоритм, будь ласочка?
Я так зрозумів.
1) Відкрити Мою картку (Мій комфорт) миттєву візу, наприклад.
2) Якось зареєструватися в кешбечній акції. Як саме?
3) Завести картку в МастерПас. 1 грн блокують чи повертають одразу?
4) Купити дещицю самі знаєте чого на 500 грн. Достатньо ж цієї суми?
5) Просто чекати кешбечній на 50 грн на основний рахунок?
Може щось не так?

Не зовсiм так. Це разова акцiя з певним термiном i вiн уже на днях вийде. Приз - сертифiкат сiльпо - живими грошами нiчого не платять. А в iншому ваш алгоритм майже повнiстю збiгаеться з тим що робивя. Акцiя не персонiфiкована - спецiальна реестрацiя не потрiбна. Еросто треба мати буль-яку ощадiвську Вiзу. 1 грн. мастерпас-гаманнць не блокував (чи вiддав одразу).
Ну i по п.5 просто чекати не вийшло -довелось телефонувати та виясняти де сертифiкат. А решта так як ви написали
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 286
З нами з: 12.01.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1701170217031704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, vpchelko і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25124)
30.06.2020 23:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.