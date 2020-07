Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 493 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 493 Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22 Re: Ощадбанк пришла смска от Ощада "змінились правила зняття готівки..."



Ну, якщо важко перейти за першим посиланням в тому СМС, то я це зробив за Вас:

Як безкоштовно знімати готівку з картки?

1. у банкоматах Ощадбанку:

- до 30 000 грн/міс по рахунку: картки ПРОСТІР, Visa Classic та Mastercard Debit World*

- до 50 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard Debit World, Visa Rewards, Mastercard Platinum та Visa Platinum

- до 100 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard World Elite та Visa Infinite

2. у будь-яких банкоматах України – до 10 000 грн/міс по рахунку;

3. у всіх касах Ощадбанку – необмежена сума двічі на місяць. Це зручно та вигідно, якщо вам потрібно велику суму.



А можна увесь алгоритм, будь ласочка?

Я так зрозумів.

1) Відкрити Мою картку (Мій комфорт) миттєву візу, наприклад.

2) Якось зареєструватися в кешбечній акції. Як саме?

3) Завести картку в МастерПас. 1 грн блокують чи повертають одразу?

4) Купити дещицю самі знаєте чого на 500 грн. Достатньо ж цієї суми?

5) Просто чекати кешбечній на 50 грн на основний рахунок?

Може щось не так?

А можна увесь алгоритм, будь ласочка?

Я так зрозумів.

1) Відкрити Мою картку (Мій комфорт) миттєву візу, наприклад.

2) Якось зареєструватися в кешбечній акції. Як саме?

3) Завести картку в МастерПас. 1 грн блокують чи повертають одразу?

4) Купити дещицю самі знаєте чого на 500 грн. Достатньо ж цієї суми?

5) Просто чекати кешбечній на 50 грн на основний рахунок?

Не зовсiм так. Це разова акцiя з певним термiном i вiн уже на днях війде. Приз - сертифiкат сiльпо - живими грошами нiчого не платять. А в iншому ваш алгоритм майже повнiстю збiгаеться з тим що робивя. Акцiя не персонiфiкована - спецiальна реестрацiя не потрiбна. Еросто треба мати буль-яку ощадiвську Вiзу. 1 грн. мастерпас-гаманнць не блокував (чи вiддав одразу).

Ну i по п.5 просто чекати не вийшло -довелось телефонувати та виясняти де сертифiкат. А решта так як ви написали

Ну i по п.5 просто чекати не вийшло -довелось телефонувати та виясняти де сертифiкат. А решта так як ви написали Не зовсiм так. Це разова акцiя з певним термiном i вiн уже на днях вийде. Приз - сертифiкат сiльпо - живими грошами нiчого не платять. А в iншому ваш алгоритм майже повнiстю збiгаеться з тим що робивя. Акцiя не персонiфiкована - спецiальна реестрацiя не потрiбна. Еросто треба мати буль-яку ощадiвську Вiзу. 1 грн. мастерпас-гаманнць не блокував (чи вiддав одразу).Ну i по п.5 просто чекати не вийшло -довелось телефонувати та виясняти де сертифiкат. А решта так як ви написали 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 292 З нами з: 12.01.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 13:31 zhertovskiy написав: pavyak Да пополняеться она без комиссии - если сам с картой налом через кассу или терминал. Остаток по льготе зачисляют безналом. Там комисию списали 1%. Это отражено в смс сообщении, которое банк должен направить получателю при зачислении.

Хотя вполне возможен вариант зачисления без комиссии на основании таком:

Это из ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення житлових субсидій:

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком. Да пополняеться она без комиссии - если сам с картой налом через кассу или терминал. Остаток по льготе зачисляют безналом. Там комисию списали 1%. Это отражено в смс сообщении, которое банк должен направить получателю при зачислении.Хотя вполне возможен вариант зачисления без комиссии на основании таком:Это из ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення житлових субсидій:Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

За інформацією від родича, комісію в 1% "зняли", і відразу ці кошти (суму комісії в 1%) "повернули" як помилково утримані. Якась програмна проблема, мабуть. За інформацією від родича, комісію в 1% "зняли", і відразу ці кошти (суму комісії в 1%) "повернули" як помилково утримані. Якась програмна проблема, мабуть. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

а какие изменения в тарифах с 07.07 ?

Наче додали якийсь один пункт (хтозна який , на місцях ще мало тих, хто розібрався до таких "тонкощів") Наче додали якийсь один пункт (хтозна який, на місцях ще мало тих, хто розібрався до таких "тонкощів") “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1275 З нами з: 07.10.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 21:50 zhertovskiy написав: lov2108 Переведут до 1 июля 2020. Я и родственник получили сегодня. Вызывает негатив снятие 1% комиссии. Переведут до 1 июля 2020. Я и родственник получили сегодня. Вызывает негатив снятие 1% комиссии.

Так, гроші прийшли. І по виписці видно що було знято 1% коміса за зарахування коштів.

Проте згодом інша проводка на повернення помилково списаної комісії.

Так, гроші прийшли. І по виписці видно що було знято 1% коміса за зарахування коштів.

Проте згодом інша проводка на повернення помилково списаної комісії.

Так що все гаразд.

