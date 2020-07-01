Andey написав:пришла смска от Ощада "змінились правила зняття готівки..." А что именно поменялось, можно ссылку на изменения пжлста?
Ну, якщо важко перейти за першим посиланням в тому СМС, то я це зробив за Вас:
Як безкоштовно знімати готівку з картки? 1. у банкоматах Ощадбанку: - до 30 000 грн/міс по рахунку: картки ПРОСТІР, Visa Classic та Mastercard Debit World* - до 50 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard Debit World, Visa Rewards, Mastercard Platinum та Visa Platinum - до 100 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard World Elite та Visa Infinite 2. у будь-яких банкоматах України – до 10 000 грн/міс по рахунку; 3. у всіх касах Ощадбанку – необмежена сума двічі на місяць. Це зручно та вигідно, якщо вам потрібно велику суму.
Причому мені коли я їм телефонував казали, що оплата Сільпо через QR-код то не є оплата через інтернет, а сьогодні всупереч своїм твердженням прислали сертифікат. То навіщо було брехати
А можна увесь алгоритм, будь ласочка? Я так зрозумів. 1) Відкрити Мою картку (Мій комфорт) миттєву візу, наприклад. 2) Якось зареєструватися в кешбечній акції. Як саме? 3) Завести картку в МастерПас. 1 грн блокують чи повертають одразу? 4) Купити дещицю самі знаєте чого на 500 грн. Достатньо ж цієї суми? 5) Просто чекати кешбечній на 50 грн на основний рахунок? Може щось не так?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Причому мені коли я їм телефонував казали, що оплата Сільпо через QR-код то не є оплата через інтернет, а сьогодні всупереч своїм твердженням прислали сертифікат. То навіщо було брехати
А можна увесь алгоритм, будь ласочка? Я так зрозумів. 1) Відкрити Мою картку (Мій комфорт) миттєву візу, наприклад. 2) Якось зареєструватися в кешбечній акції. Як саме? 3) Завести картку в МастерПас. 1 грн блокують чи повертають одразу? 4) Купити дещицю самі знаєте чого на 500 грн. Достатньо ж цієї суми? 5) Просто чекати кешбечній на 50 грн на основний рахунок? Може щось не так?
Не зовсiм так. Це разова акцiя з певним термiном i вiн уже на днях вийде. Приз - сертифiкат сiльпо - живими грошами нiчого не платять. А в iншому ваш алгоритм майже повнiстю збiгаеться з тим що робивя. Акцiя не персонiфiкована - спецiальна реестрацiя не потрiбна. Еросто треба мати буль-яку ощадiвську Вiзу. 1 грн. мастерпас-гаманнць не блокував (чи вiддав одразу). Ну i по п.5 просто чекати не вийшло -довелось телефонувати та виясняти де сертифiкат. А решта так як ви написали
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
zhertovskiy написав:pavyak Да пополняеться она без комиссии - если сам с картой налом через кассу или терминал. Остаток по льготе зачисляют безналом. Там комисию списали 1%. Это отражено в смс сообщении, которое банк должен направить получателю при зачислении. Хотя вполне возможен вариант зачисления без комиссии на основании таком: Это из ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення житлових субсидій: Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.
За інформацією від родича, комісію в 1% "зняли", і відразу ці кошти (суму комісії в 1%) "повернули" як помилково утримані. Якась програмна проблема, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Andey написав:пришла смска от Ощада "змінились правила зняття готівки..." А что именно поменялось, можно ссылку на изменения пжлста?
Ну, якщо важко перейти за першим посиланням в тому СМС, то я це зробив за Вас:
Як безкоштовно знімати готівку з картки? 1. у банкоматах Ощадбанку: - до 30 000 грн/міс по рахунку: картки ПРОСТІР, Visa Classic та Mastercard Debit World* - до 50 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard Debit World, Visa Rewards, Mastercard Platinum та Visa Platinum - до 100 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard World Elite та Visa Infinite 2. у будь-яких банкоматах України – до 10 000 грн/міс по рахунку; 3. у всіх касах Ощадбанку – необмежена сума двічі на місяць. Це зручно та вигідно, якщо вам потрібно велику суму.