Додано: Сер 01 лип, 2020 13:31

zhertovskiy написав: pavyak Да пополняеться она без комиссии - если сам с картой налом через кассу или терминал. Остаток по льготе зачисляют безналом. Там комисию списали 1%. Это отражено в смс сообщении, которое банк должен направить получателю при зачислении.

Хотя вполне возможен вариант зачисления без комиссии на основании таком:

Это из ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення житлових субсидій:

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком. Да пополняеться она без комиссии - если сам с картой налом через кассу или терминал. Остаток по льготе зачисляют безналом. Там комисию списали 1%. Это отражено в смс сообщении, которое банк должен направить получателю при зачислении.Хотя вполне возможен вариант зачисления без комиссии на основании таком:Это из ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення житлових субсидій:Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

За інформацією від родича, комісію в 1% "зняли", і відразу ці кошти (суму комісії в 1%) "повернули" як помилково утримані. Якась програмна проблема, мабуть. За інформацією від родича, комісію в 1% "зняли", і відразу ці кошти (суму комісії в 1%) "повернули" як помилково утримані. Якась програмна проблема, мабуть.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell