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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:50
А ограничения на снятие налички с зарплатных карт в банкоматах тоже 30000 в месяц?
Додано: Чет 02 лип, 2020 01:57
Re: Ощадбанк
Не ограничение, а без комиссионное снятие в пределах ₴30000, вы можете снимать больше через atm, но с комиссией. В кассах Банка два снятие в месяц БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СУММЕ - без комиссии. Считаю это правильно и разумно, учитывая, что сделали бесплатный входящий безнал.
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