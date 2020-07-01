IDAN написав:А ограничения на снятие налички с зарплатных карт в банкоматах тоже 30000 в месяц?
Не ограничение, а без комиссионное снятие в пределах ₴30000, вы можете снимать больше через atm, но с комиссией. В кассах Банка два снятие в месяц БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СУММЕ - без комиссии. Считаю это правильно и разумно, учитывая, что сделали бесплатный входящий безнал.
Картки MORE беруть участь у програмах винагород від Mastercard та Visa.
P.S. По Visa программу еще не запустили.
З вашою карткою ви отримуєте можливість безкоштовно користуватись кредитними коштами до 2-х місяців у разі здійснення розрахунків у торгово-сервісній мережі. Щоб не вийти за межі пільгового періоду і не платити банку комісію, потрібно покрити заборгованість поточного місяця в будь-який день до 20-го числа наступного місяця.
IDAN написав:А ограничения на снятие налички с зарплатных карт в банкоматах тоже 30000 в месяц?
Не ограничение, а без комиссионное снятие в пределах ₴30000, вы можете снимать больше через atm, но с комиссией. В кассах Банка два снятие в месяц БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СУММЕ - без комиссии. Считаю это правильно и разумно, учитывая, что сделали бесплатный входящий безнал.
У Вас явно зп не в ощаде. Теперь прийдется учить график пенсий и комун. платежей