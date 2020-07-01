Можливо! У мене немає досвіду з вказаними банками.
І у них точно немає комісії для таких операцій "у банкоматах України та світу"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:05
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:06
Sungsam
>800т гр в еквіваленті на депо - ВІП.
напряму з персональним менеджером можна спілкуватится, окрема каса без черг
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:09
точно
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:46
Re: Ощадбанк
Категорически с вами не согласен.
Новые Тарифы по карт. счетам, стали удобны, так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте. Карты бесплатны, платны только премиальные. Принцип пакета Мiй комфорт теперь не совсем понятен, учитывая, что теперь снятие и пополнение дублируются с Мiй Рахунок.
В любом случаи полностью поддерживаю новые Тарифы.
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:57
Re: Ощадбанк
Альфа - "старий" тариф Ультра повністю те саме. "новий" тариф Вайт - зняття в будь-яких банкоматах - 30000 на місяц - усе інше те ж саме
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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