Sungsam написав:

Можливо комусь буде корисним – все, що поки що зміг для себе зрозуміти про нові зміни в ОБ:1. Тарифи на зняття готівки1.1 Погіршення1.1.1 Безкомісійне зняття в банкоматах ОБ обмежили лімітом суми на місяць в залежності від типу карти (докладніше або тут (), або в тарифах тут (). При перевищенні ліміту – комісія- до 30 000 грн/міс по рахунку: картки ПРОСТІР, Visa Classic та Mastercard Debit World*- до 50 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard Debit World, Visa Rewards, Mastercard Platinum та Visa Platinum- до 100 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard World Elite та Visa Infinite1.1.2 Безкомісійне зняття в касах ОБ обмежили лімітом кількості операцій – два рази на місяць (докладніше за тими ж посиланнями). При перевищенні ліміту – комісія1.1.3 Ввели плату за обслуговування карти, якщо «загальна сума безготівкових розрахунків не перевищує розмір суми, зазначений в тарифах». Залежить від типу карти та тарифу обслуговування, значення ліміту можна дізнатися тільки через підтримку або у відділенні1.2 Покращення1.2.1 Безкомісійне зняття в будь-яких банкоматах України до 10000 грн. на місяць (докладніше за тими ж посиланнями)Інформацію по кожній окремій карті про ліміти та запаси до лімітів за цими пунктами можна отримати:- з допомогою чат-боту в Telegram () – працює дуже повільно- в «Ощад24/7» – я не перевіряв, але у додатку я відповідних пунктів не знайшовЯ здивований, що дехто на цій гілці вважає вказані мною «погіршенням» - покращенням («Считаю это правильно и разумно»). Для мене ОБ – основний банк, у мене тут і зарплата і основна частина заощаджень. Ці зміни особисто для мене створили значні проблеми…Додатково:- у мене ще донедавна був статус VIP-клієнта (наприклад: практично миттєве з’єднання з підтримкою). За останні три дні неодноразово намагався додзвонитись у підтримку ОБ – або автоматичне завершення з’єднання з їх боку після довгого очікування або довге очікування з’єднання. Виявилось, що я втратив той статус, бо «не виконую якийсь необхідний мінімальний набір операцій» (подробиці тільки у відділенні; таких критеріїв раніше не було). При цьому сума коштів на рахунку точно не зменшувалась- щодо нової «Кредитної картки More» () – "комісія 0 грн. за зняття кредитних коштів з банкоматів України та світу". Я такого ще ніде не бачив, але потрібно буде детально проаналізувати умови і тарифи