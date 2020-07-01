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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1704170517061707>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:05

Re: Ощадбанк

  Stringer написав:У альфы форварда и пумба давно есть такие кредитки

Можливо! У мене немає досвіду з вказаними банками.
І у них точно немає комісії для таких операцій "у банкоматах України та світу"?
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Sungsam
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:09

  Sungsam написав:
  Stringer написав:У альфы форварда и пумба давно есть такие кредитки

Можливо! У мене немає досвіду з вказаними банками.
І у них точно немає комісії для таких операцій "у банкоматах України та світу"?

точно
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:46

Re: Ощадбанк

Sungsam написав:Можливо комусь буде корисним – все, що поки що зміг для себе зрозуміти про нові зміни в ОБ:
1. Тарифи на зняття готівки
1.1 Погіршення
1.1.1 Безкомісійне зняття в банкоматах ОБ обмежили лімітом суми на місяць в залежності від типу карти (докладніше або тут (https://www.oschadbank.ua/ua/yak-vygidno-korystuvatys-kartkou#collapse12), або в тарифах тут (https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/dogovir-taryf-inshe). При перевищенні ліміту – комісія
- до 30 000 грн/міс по рахунку: картки ПРОСТІР, Visa Classic та Mastercard Debit World*
- до 50 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard Debit World, Visa Rewards, Mastercard Platinum та Visa Platinum
- до 100 000 грн/міс по рахунку: картки Mastercard World Elite та Visa Infinite
1.1.2 Безкомісійне зняття в касах ОБ обмежили лімітом кількості операцій – два рази на місяць (докладніше за тими ж посиланнями). При перевищенні ліміту – комісія
1.1.3 Ввели плату за обслуговування карти, якщо «загальна сума безготівкових розрахунків не перевищує розмір суми, зазначений в тарифах». Залежить від типу карти та тарифу обслуговування, значення ліміту можна дізнатися тільки через підтримку або у відділенні
1.2 Покращення
1.2.1 Безкомісійне зняття в будь-яких банкоматах України до 10000 грн. на місяць (докладніше за тими ж посиланнями)

Інформацію по кожній окремій карті про ліміти та запаси до лімітів за цими пунктами можна отримати:
- з допомогою чат-боту в Telegram (https://telegram.me/Oschadbot) – працює дуже повільно
- в «Ощад24/7» – я не перевіряв, але у додатку я відповідних пунктів не знайшов

Я здивований, що дехто на цій гілці вважає вказані мною «погіршенням» - покращенням («Считаю это правильно и разумно»). Для мене ОБ – основний банк, у мене тут і зарплата і основна частина заощаджень. Ці зміни особисто для мене створили значні проблеми…

Додатково:
- у мене ще донедавна був статус VIP-клієнта (наприклад: практично миттєве з’єднання з підтримкою). За останні три дні неодноразово намагався додзвонитись у підтримку ОБ – або автоматичне завершення з’єднання з їх боку після довгого очікування або довге очікування з’єднання. Виявилось, що я втратив той статус, бо «не виконую якийсь необхідний мінімальний набір операцій» (подробиці тільки у відділенні; таких критеріїв раніше не було). При цьому сума коштів на рахунку точно не зменшувалась
- щодо нової «Кредитної картки More» (https://www.oschadbank.ua/ua/more) – "комісія 0 грн. за зняття кредитних коштів з банкоматів України та світу". Я такого ще ніде не бачив, але потрібно буде детально проаналізувати умови і тарифи
Категорически с вами не согласен.
Новые Тарифы по карт. счетам, стали удобны, так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте. Карты бесплатны, платны только премиальные. Принцип пакета Мiй комфорт теперь не совсем понятен, учитывая, что теперь снятие и пополнение дублируются с Мiй Рахунок.
В любом случаи полностью поддерживаю новые Тарифы.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:57

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте.
Альфа - "старий" тариф Ультра повністю те саме. А "новий" тариф Вайт навіть ще кращий - зняття в будь-яких банкоматах - 30000 на місяць - усе інше те ж саме.
Так що не треба казати, що такого ніде нема. Є і вже давно!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:19

Re: Ощадбанк

  Sungsam написав:1.1.3 Ввели плату за обслуговування карти, якщо «загальна сума безготівкових розрахунків не перевищує розмір суми, зазначений в тарифах». Залежить від типу карти та тарифу обслуговування, значення ліміту можна дізнатися тільки через підтримку або у відділенні

Ну а тут вже є якась конкретика?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:55

1.1.2 Безкомісійне зняття в касах ОБ обмежили лімітом кількості операцій – два рази на місяць (докладніше за тими ж посиланнями). При перевищенні ліміту – комісія


что ж в этом например хорошего. У вас лежит например некая немаленькая сумма в валюте, которую только в кассе и можно снять. Наступает шухер, волнения, например, и вам нужно снять ее. Но по тем или иным причинам двумя операциями снять не получится (либо лимит ххх баксов в руки в день, либо "не можем заказать хххх, можем заказать хххх/5 и так каждый день, извините", либо вы сами хотите снимать частями не всей суммой "чтоб за углом по башке не дали" и т.д.).
Вот и попались на комиссию. Нормальный подход.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:58

Re: Ощадбанк

Alien написав:
  vadymbanker написав:так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте.
Альфа - "старий" тариф Ультра повністю те саме. А "новий" тариф Вайт навіть ще кращий - зняття в будь-яких банкоматах - 30000 на місяць - усе інше те ж саме.
Так що не треба казати, що такого ніде нема. Є і вже давно!
Вы сравнили Альфу, с малым количеством отделений, как следствие отсутствием разветвленной сетью зон 24/7 да и стабильностью банка, который одной ногой в ВА, уже проходили с Дельтой. Альфа крут из-за Максимум карты(cash u club - кешбек, а для расчетов и сбережения денег только Ощадбанк.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:01

Re: Ощадбанк

Alex2007 написав:
1.1.2 Безкомісійне зняття в касах ОБ обмежили лімітом кількості операцій – два рази на місяць (докладніше за тими ж посиланнями). При перевищенні ліміту – комісія


что ж в этом например хорошего. У вас лежит например некая немаленькая сумма в валюте, которую только в кассе и можно снять. Наступает шухер, волнения, например, и вам нужно снять ее. Но по тем или иным причинам двумя операциями снять не получится (либо лимит ххх баксов в руки в день, либо "не можем заказать хххх, можем заказать хххх/5 и так каждый день, извините", либо вы сами хотите снимать частями не всей суммой "чтоб за углом по башке не дали" и т.д.).
Вот и попались на комиссию. Нормальный подход.
Последний раз были неформальные лимиты в 2016 году, с тех пор(за исключением двух недель карантина) все выдается в полном объёме по заказу, сейчас в Харькове вся валюта выдается исключительно эмиссионкой, ставки упали по депозитам валютным, соответсвенно валютные риски все уменьшаются и уменьшаются для банков.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:02

Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  Sungsam написав:1.1.3 Ввели плату за обслуговування карти, якщо «загальна сума безготівкових розрахунків не перевищує розмір суми, зазначений в тарифах». Залежить від типу карти та тарифу обслуговування, значення ліміту можна дізнатися тільки через підтримку або у відділенні

Ну а тут вже є якась конкретика?
Пункт 1.2, Мiй Рахунок - не встановлюється


https://www.oschadbank.ua/sites/default ... D1%82.xlsx
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