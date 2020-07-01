vadymbanker дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:
vadymbanker написав:так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины
Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України. Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним. P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости.
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Alien написав:міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього.
А що в Алли краще по дебетових картах ніж в Моєму банку?
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Alien написав:vadymbanker дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:
vadymbanker написав:так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины
Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України. Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним. P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости.
Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело.
vadymbanker написав:так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте.
Альфа - "старий" тариф Ультра повністю те саме. А "новий" тариф Вайт навіть ще кращий - зняття в будь-яких банкоматах - 30000 на місяць - усе інше те ж саме. Так що не треба казати, що такого ніде нема. Є і вже давно!
У альфы это дебетный пакет, а ощад вроде предлагает и кредитные. У пумба что-то похожее уже было, но не уверен на счёт снятия заграницей.
Пока действительно не видно других вариантов с бесплатным снятием кредитных средств заграницей. Хотя в нынешних условиях - это так себе преимущество Которое могут прикрутить в любой момент
Alien написав:vadymbanker дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:
vadymbanker написав:так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины
Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України. Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним. P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости.
Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело.
В Альфа-Банке один представитель на этом форуме чего стоит (отлично помогает решать вопросы), а у Ощада представителя тут вообще нет. В Ощаде нет ничего выдающегося, без поддержки государства он давно бы уже умер.Нельзя так зацикливаться на Ощаде, лучше пользоваться вкусностями в разных банках. Так сложилось, что нет банка, в котором бы всё устраивало.
IDAN написав:Меня возмущает невозможность снятия за раз суммы в 70000 без комиссий ( при ежемесячной зарплате к примеру в 100000).Почему я должен ещё платить банку за снятие части своей зарплаты?
В касі банки 2 рази в місяць можна знімати без комісії. Але це погіршення ...особливо для валютних рахунків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
vadymbanker написав:Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело.
А просто визнати, що ви написали нісенітницю і вас тицьнули у це носом вам теж "піна у моєму роті" не дозволяє? Порівнюйте що вам забагається, але майте сили та мужність визнавати коли пишете неправду, бо ваші потуги ухилитись від банального визнання власної неправоти виглядають просто смішно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo