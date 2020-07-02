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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1705170617071708> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 493 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 493 Додано: Чет 02 лип, 2020 18:26 vadymbanker дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:

vadymbanker написав: так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю

Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України.

Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним.

P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости. дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України.Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним.P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости. 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 298 З нами з: 12.01.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 18:35 Re: Ощадбанк Alien написав: міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього.

А що в Алли краще по дебетових картах ніж в Моєму банку? А що в Алли краще по дебетових картах ніж в Моєму банку? http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33957 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 18:38 Re: Ощадбанк Alien написав: vadymbanker дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:

vadymbanker написав: так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю

Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України.

Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним.

P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости. дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України.Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним.P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости. Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело. Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело. vadymbanker Повідомлень: 513 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 18:43 Re: Ощадбанк vadymbanker написав: стабильностью банка, который одной ногой в ВА стабильностью банка, который одной ногой в ВА



можете подсказать куда смотреть чтобы понять этот момент? можете подсказать куда смотреть чтобы понять этот момент? DmitryZP Повідомлень: 4000 З нами з: 04.11.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 657 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 18:46 Alien написав: vadymbanker написав: так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте. так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте. Альфа - "старий" тариф Ультра повністю те саме. А "новий" тариф Вайт навіть ще кращий - зняття в будь-яких банкоматах - 30000 на місяць - усе інше те ж саме.

Так що не треба казати, що такого ніде нема. Є і вже давно! Альфа - "старий" тариф Ультра повністю те саме. А "новий" тариф Вайт навіть ще кращий - зняття в будь-яких банкоматах - 30000 на місяць - усе інше те ж саме.Так що не треба казати, що такого ніде нема. Є і вже давно!

У альфы это дебетный пакет, а ощад вроде предлагает и кредитные.

У пумба что-то похожее уже было, но не уверен на счёт снятия заграницей.



Пока действительно не видно других вариантов с бесплатным снятием кредитных средств заграницей. Хотя в нынешних условиях - это так себе преимущество

Которое могут прикрутить в любой момент У альфы это дебетный пакет, а ощад вроде предлагает и кредитные.У пумба что-то похожее уже было, но не уверен на счёт снятия заграницей.Пока действительно не видно других вариантов с бесплатным снятием кредитных средств заграницей. Хотя в нынешних условиях - это так себе преимуществоКоторое могут прикрутить в любой момент Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11816 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6942 раз. Подякували: 3140 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 18:52 vadymbanker написав: Alien написав: vadymbanker дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:

vadymbanker написав: так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю

Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України.

Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним.

P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости. дивіться як дивно виходить - ви написали те що не відповідає дійсності, а саме:Я привів вам приклад того що аналогічні умови (і навіть уже кращі) є як мінімум в одному банку України.Замість того щоб визнати, що ви написали "дурню", ви пишете що я щось там порівняв. Я абсолютно впевнено вам заявляю - я нічого не порівнював - я привів вам доказ недостовірності вашого твердження. Крапка. І від того визнаєте ви, що були неправі чи ні - від цього ваше твердження не перестане бути хибним.P.S. Якби хотів я звісно міг би порівняти Альфу та ощАД, але повірте, при усій розгалуженості мережі, порівняння було б не на користь останнього. А те що ви на форумі "топите" за ощАД - то загальновідомо. Проте це не привід щоб принижувати інші банки, до яких ощАДу на моє суб'єктивне переконання ще рости та рости. Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело. Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело.

В Альфа-Банке один представитель на этом форуме чего стоит (отлично помогает решать вопросы), а у Ощада представителя тут вообще нет.

В Ощаде нет ничего выдающегося, без поддержки государства он давно бы уже умер.Нельзя так зацикливаться на Ощаде, лучше пользоваться вкусностями в разных банках. Так сложилось, что нет банка, в котором бы всё устраивало. В Альфа-Банке один представитель на этом форуме чего стоит (отлично помогает решать вопросы), а у Ощада представителя тут вообще нет.В Ощаде нет ничего выдающегося, без поддержки государства он давно бы уже умер.Нельзя так зацикливаться на Ощаде, лучше пользоваться вкусностями в разных банках. Так сложилось, что нет банка, в котором бы всё устраивало. Получи вознаграждение за оформление карт:

карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq velvet Повідомлень: 2790 З нами з: 06.03.09 Подякував: 16 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 19:15 Меня возмущает невозможность снятия за раз суммы в 70000 без комиссий ( при ежемесячной зарплате к примеру в 100000).Почему я должен ещё платить банку за снятие части своей зарплаты? IDAN Повідомлень: 93 З нами з: 01.03.17 Подякував: 11 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 19:24 IDAN написав: Меня возмущает невозможность снятия за раз суммы в 70000 без комиссий ( при ежемесячной зарплате к примеру в 100000).Почему я должен ещё платить банку за снятие части своей зарплаты? Меня возмущает невозможность снятия за раз суммы в 70000 без комиссий ( при ежемесячной зарплате к примеру в 100000).Почему я должен ещё платить банку за снятие части своей зарплаты?

В касі банки 2 рази в місяць можна знімати без комісії.

Але це погіршення ...особливо для валютних рахунків. В касі банки 2 рази в місяць можна знімати без комісії.Але це погіршення ...особливо для валютних рахунків. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33957 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 19:34 Re: Ощадбанк vadymbanker написав: Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело. Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело.

А просто визнати, що ви написали нісенітницю і вас тицьнули у це носом вам теж "піна у моєму роті" не дозволяє? Порівнюйте що вам забагається, але майте сили та мужність визнавати коли пишете неправду, бо ваші потуги ухилитись від банального визнання власної неправоти виглядають просто смішно. А просто визнати, що ви написали нісенітницю і вас тицьнули у це носом вам теж "піна у моєму роті" не дозволяє? Порівнюйте що вам забагається, але майте сили та мужність визнавати коли пишете неправду, бо ваші потуги ухилитись від банального визнання власної неправоти виглядають просто смішно. 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 298 З нами з: 12.01.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2020 21:59 vadymbanker написав: Категорически с вами не согласен.

Новые Тарифы по карт. счетам, стали удобны, так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте.

В любом случаи полностью поддерживаю новые Тарифы. Категорически с вами не согласен.Новые Тарифы по карт. счетам, стали удобны, так-как снятие до ₴10000 в месяц в любом банкомате без комиссии, сегодня как раз очень пригодилась услуга, а так же полностью бесплатный входной безнал и два снятия в месяц этого же безнала без комиссии считаю такого тарифа нет ни в одном банке Украины, это очень крутые условия, поверьте.В любом случаи полностью поддерживаю новые Тарифы.

Например Альфа, Пумб - с такими же условиями уже давно, плюс бесплатный p4p в отличае от ощада. Снятие в чужих банкоматах требуется очень редко и годится только для небольших сумм , поскольку уже давно банки понаставили лимит 1000 для чужих.

Так что новые тарифы это просто создание трудностей для тех кто просто хочет снять свою зп Например Альфа, Пумб - с такими же условиями уже давно, плюс бесплатный p4p в отличае от ощада. Снятие в чужих банкоматах требуется очень редко и годится только для небольших сумм , поскольку уже давно банки понаставили лимит 1000 для чужих.Так что новые тарифы это просто создание трудностей для тех кто просто хочет снять свою зп Smitten Повідомлень: 153 З нами з: 16.12.13 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1705170617071708> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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