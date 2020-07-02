vadymbanker написав:Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело.
А просто визнати, що ви написали нісенітницю і вас тицьнули у це носом вам теж "піна у моєму роті" не дозволяє? Порівнюйте що вам забагається, але майте сили та мужність визнавати коли пишете неправду, бо ваші потуги ухилитись від банального визнання власної неправоти виглядають просто смішно.
Обслуживайтесь в русском банке, исходя из языка на котором вы пишите, он явно для вас подходит. Я люблю ощад, мой банк - моя страна!
vadymbanker написав:а для расчетов и сбережения денег только Ощадбанк.
Это шутка такая ? Есть люди, которые зациклены только на одном банке. Приват/Моно/Ощад - не важно. Но многие всё же стараются комбинировать желаемые плюшки из разных банков. И, да - сравнение Аллы с Ощадом будет явно не в пользу последнего
vadymbanker написав:а для расчетов и сбережения денег только Ощадбанк.
Это шутка такая ? Есть люди, которые зациклены только на одном банке. Приват/Моно/Ощад - не важно. Но многие всё же стараются комбинировать желаемые плюшки из разных банков. И, да - сравнение Аллы с Ощадом будет явно не в пользу последнего
Когда я пишу "для расчетов" в Ощадбанке, то подразумеваю сеп платежи, коммуналка, налоги/сборы, оплата за депозитарные услуги цб, благотворительные взносы и тд., это все только через ощад24/7. Все покупки, я делаю альфой максимум, из-за кешбека, хотя 30 дней бесплатного расчетного периода маловато, но спасибо на этом. Депозиты только в гос. банках и немного в пумбе, успел в декабре по 18% открыть, но буду забирать в декабре, так-как % пумб и госы почти сравнялись.
vadymbanker написав:Когда я пишу "для расчетов" в Ощадбанке, то подразумеваю сеп платежи, коммуналка, налоги/сборы, оплата за депозитарные услуги цб, благотворительные взносы и тд., это все только через ощад24/7. Все покупки, я делаю альфой максимум, из-за кешбека, хотя 30 дней бесплатного расчетного периода маловато, но спасибо на этом.
СЭП по 5 тыс за платеж толкать сомнительное удовольствие. Ну и не зацикливались бы на Ощаде давно знали бы что в альфе есть максимум 2 с 60 дневным грейсом.