vadymbanker написав:Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело.
А просто визнати, що ви написали нісенітницю і вас тицьнули у це носом вам теж "піна у моєму роті" не дозволяє? Порівнюйте що вам забагається, але майте сили та мужність визнавати коли пишете неправду, бо ваші потуги ухилитись від банального визнання власної неправоти виглядають просто смішно.
Обслуживайтесь в русском банке, исходя из языка на котором вы пишите, он явно для вас подходит. Я люблю ощад, мой банк - моя страна!
vadymbanker написав:а для расчетов и сбережения денег только Ощадбанк.
Это шутка такая ? Есть люди, которые зациклены только на одном банке. Приват/Моно/Ощад - не важно. Но многие всё же стараются комбинировать желаемые плюшки из разных банков. И, да - сравнение Аллы с Ощадом будет явно не в пользу последнего
vadymbanker написав:а для расчетов и сбережения денег только Ощадбанк.
Это шутка такая ? Есть люди, которые зациклены только на одном банке. Приват/Моно/Ощад - не важно. Но многие всё же стараются комбинировать желаемые плюшки из разных банков. И, да - сравнение Аллы с Ощадом будет явно не в пользу последнего
Когда я пишу "для расчетов" в Ощадбанке, то подразумеваю сеп платежи, коммуналка, налоги/сборы, оплата за депозитарные услуги цб, благотворительные взносы и тд., это все только через ощад24/7. Все покупки, я делаю альфой максимум, из-за кешбека, хотя 30 дней бесплатного расчетного периода маловато, но спасибо на этом. Депозиты только в гос. банках и немного в пумбе, успел в декабре по 18% открыть, но буду забирать в декабре, так-как % пумб и госы почти сравнялись.
vadymbanker написав:Когда я пишу "для расчетов" в Ощадбанке, то подразумеваю сеп платежи, коммуналка, налоги/сборы, оплата за депозитарные услуги цб, благотворительные взносы и тд., это все только через ощад24/7. Все покупки, я делаю альфой максимум, из-за кешбека, хотя 30 дней бесплатного расчетного периода маловато, но спасибо на этом.
СЭП по 5 тыс за платеж толкать сомнительное удовольствие. Ну и не зацикливались бы на Ощаде давно знали бы что в альфе есть максимум 2 с 60 дневным грейсом.
vadymbanker написав:Обслуживайтесь в русском банке, исходя из языка на котором вы пишите, он явно для вас подходит. Я люблю ощад, мой банк - моя страна!
Не маю жодних проблем зі спілкуванням чотирма мовами. Мовне питання ніколи не було для мене визначальним при оцінці будь чого: людей, подій чи навіть банківських установ. А де обслуговуватись можу вирішити і самостійно, без ваших порад та дозволів - Альфа лише один із більш ніж з десяти банків України, де маю рахунки. На мій превеликий жаль, через певну специфіку, вимушений мати їх і у ощАДІ. Втім сподіваюсь, що постійно бачачи скітське відношення до людей та недолугу організацію роботи в установах цього банку я можу мати право не розділяти вашу любов до цього держбанку? При цьому я жодним чином не претендую на ваше право любити кого вам заманеться. Певен в будь якій установі можна знайти щось гарне для невеликого кола осіб. На жаль це коло, як правило, дуже невелике. Втім усе, що я мав наглість неодноразово повторити - це те, що ваше твердження щодо унікальності запропонованих ощАДом умов обслуговавання певних карток не відповідало дійсності. Ви ж замість визнання власної елементарної помилки навіщось починали порівнювати банки, роздивлятись якусь мою міфічну "піну з рота", пов'язувати мову моїх повідомлень з "російськістю" банку, що є юридичною особою, яка працює з державною реєстрацією та в законодавчому полі України. Чесно кажучи не розумію навіщо були усі ці спроби "похоліварити"? Тому щиро пропоную покінчити із безглуздими намаганнями затролити мене лише через те, що я мав необережність вказати вам, де ви... помилились. Я рідко стикався з людьми для яких існує лише дві точки зору - їх та неправильна, а тому не маю достатнього досвіду як у цьому випадку поводитись. Отже якщо вам буде дійсно простіше закінчити цей нікому не потрібний обмін думками - я готовий відкликати своє зауваження щодо помилковості вашого твердження. Якщо ви вважаєте що запропонований ощАДом тариф в Україні справді унікальний - най буде так - най він дійсно буде унікальним. Для вас і для ощАДу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Наче дядьки вже величенькі, а стільки буков заради того, щоб комусь щось довести? До́ста!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):