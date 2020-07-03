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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1705170617071708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:13

Re: Ощадбанк

Alien написав:
  vadymbanker написав:Вы пишите злостный завистливый бред с пеной во рту. Да Ощадбанк, мой любимый банк, который постоянно меняется в лучшую сторону и я его поддерживаю, я пользуюсь всеми без исключения его услугами(включая брокерские услуги для покупки овгз и депозитарные услуги для хранение овгз, не говоря уже о ячейках, премиальных картах и тд.). Альфа тоже не плох, но только для кешбека, не более, в нем отсутствует стабильность, сеть отделений, зоны 24, гибкость в индивидуальном подходе по услугам и страх в нем размещать депозиты более Фонда, да даже 0800 колл центр отсутсвует, я сравниваю, а вы нет, это ваше дело.

А просто визнати, що ви написали нісенітницю і вас тицьнули у це носом вам теж "піна у моєму роті" не дозволяє? Порівнюйте що вам забагається, але майте сили та мужність визнавати коли пишете неправду, бо ваші потуги ухилитись від банального визнання власної неправоти виглядають просто смішно.
Обслуживайтесь в русском банке, исходя из языка на котором вы пишите, он явно для вас подходит. Я люблю ощад, мой банк - моя страна!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:29

  vadymbanker написав:а для расчетов и сбережения денег только Ощадбанк.

Это шутка такая ?
Есть люди, которые зациклены только на одном банке. Приват/Моно/Ощад - не важно.
Но многие всё же стараются комбинировать желаемые плюшки из разных банков.
И, да - сравнение Аллы с Ощадом будет явно не в пользу последнего
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:31

Ощадбанк

mustbe написав:
  vadymbanker написав:а для расчетов и сбережения денег только Ощадбанк.

Это шутка такая ?
Есть люди, которые зациклены только на одном банке. Приват/Моно/Ощад - не важно.
Но многие всё же стараются комбинировать желаемые плюшки из разных банков.
И, да - сравнение Аллы с Ощадом будет явно не в пользу последнего
Когда я пишу "для расчетов" в Ощадбанке, то подразумеваю сеп платежи, коммуналка, налоги/сборы, оплата за депозитарные услуги цб, благотворительные взносы и тд., это все только через ощад24/7. Все покупки, я делаю альфой максимум, из-за кешбека, хотя 30 дней бесплатного расчетного периода маловато, но спасибо на этом. Депозиты только в гос. банках и немного в пумбе, успел в декабре по 18% открыть, но буду забирать в декабре, так-как % пумб и госы почти сравнялись.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:31

  vadymbanker написав:Когда я пишу "для расчетов" в Ощадбанке, то подразумеваю сеп платежи, коммуналка, налоги/сборы, оплата за депозитарные услуги цб, благотворительные взносы и тд., это все только через ощад24/7. Все покупки, я делаю альфой максимум, из-за кешбека, хотя 30 дней бесплатного расчетного периода маловато, но спасибо на этом.


СЭП по 5 тыс за платеж толкать сомнительное удовольствие. :?
Ну и не зацикливались бы на Ощаде давно знали бы что в альфе есть максимум 2 с 60 дневным грейсом.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:11

  Aps написав:СЭП по 5 тыс за платеж толкать сомнительное удовольствие. :?

Ничего не знаю про ощад. И знать не хочу.
СЭП без комиса - не более 5к ? :shock:
Прекрасный банк "для расчетов" :D :D :D
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:41

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Обслуживайтесь в русском банке, исходя из языка на котором вы пишите, он явно для вас подходит. Я люблю ощад, мой банк - моя страна!
Не маю жодних проблем зі спілкуванням чотирма мовами. Мовне питання ніколи не було для мене визначальним при оцінці будь чого: людей, подій чи навіть банківських установ. А де обслуговуватись можу вирішити і самостійно, без ваших порад та дозволів - Альфа лише один із більш ніж з десяти банків України, де маю рахунки. На мій превеликий жаль, через певну специфіку, вимушений мати їх і у ощАДІ. Втім сподіваюсь, що постійно бачачи скітське відношення до людей та недолугу організацію роботи в установах цього банку я можу мати право не розділяти вашу любов до цього держбанку? При цьому я жодним чином не претендую на ваше право любити кого вам заманеться. Певен в будь якій установі можна знайти щось гарне для невеликого кола осіб. На жаль це коло, як правило, дуже невелике. Втім усе, що я мав наглість неодноразово повторити - це те, що ваше твердження щодо унікальності запропонованих ощАДом умов обслуговавання певних карток не відповідало дійсності. Ви ж замість визнання власної елементарної помилки навіщось починали порівнювати банки, роздивлятись якусь мою міфічну "піну з рота", пов'язувати мову моїх повідомлень з "російськістю" банку, що є юридичною особою, яка працює з державною реєстрацією та в законодавчому полі України. Чесно кажучи не розумію навіщо були усі ці спроби "похоліварити"? Тому щиро пропоную покінчити із безглуздими намаганнями затролити мене лише через те, що я мав необережність вказати вам, де ви... помилились. Я рідко стикався з людьми для яких існує лише дві точки зору - їх та неправильна, а тому не маю достатнього досвіду як у цьому випадку поводитись. Отже якщо вам буде дійсно простіше закінчити цей нікому не потрібний обмін думками - я готовий відкликати своє зауваження щодо помилковості вашого твердження. Якщо ви вважаєте що запропонований ощАДом тариф в Україні справді унікальний - най буде так - най він дійсно буде унікальним. Для вас і для ощАДу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:19

Re: Ощадбанк

Наче дядьки вже величенькі, а стільки буков заради того, щоб комусь щось довести? До́ста!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:36

  Квесторе_поверніться написав:
  IDAN написав:Меня возмущает невозможность снятия за раз суммы в 70000 без комиссий ( при ежемесячной зарплате к примеру в 100000).Почему я должен ещё платить банку за снятие части своей зарплаты?

В касі банки 2 рази в місяць можна знімати без комісії.
Але це погіршення ...особливо для валютних рахунків.


Чому це є погіршенням для валютних?
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 02:06

  Scholar написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IDAN написав:Меня возмущает невозможность снятия за раз суммы в 70000 без комиссий ( при ежемесячной зарплате к примеру в 100000).Почему я должен ещё платить банку за снятие части своей зарплаты?

В касі банки 2 рази в місяць можна знімати без комісії.
Але це погіршення ...особливо для валютних рахунків.


Чому це є погіршенням для валютних?


viewtopic.php?p=5004939#p5004939
Alex2007
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