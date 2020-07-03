Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:41

vadymbanker написав: Обслуживайтесь в русском банке, исходя из языка на котором вы пишите, он явно для вас подходит. Я люблю ощад, мой банк - моя страна! Обслуживайтесь в русском банке, исходя из языка на котором вы пишите, он явно для вас подходит. Я люблю ощад, мой банк - моя страна!

Не маю жодних проблем зі спілкуванням чотирма мовами. Мовне питання ніколи не було для мене визначальним при оцінці будь чого: людей, подій чи навіть банківських установ. А де обслуговуватись можу вирішити і самостійно, без ваших порад та дозволів - Альфа лише один із більш ніж з десяти банків України, де маю рахунки. На мій превеликий жаль, через певну специфіку, вимушений мати їх і у ощАДІ. Втім сподіваюсь, що постійно бачачи скітське відношення до людей та недолугу організацію роботи в установах цього банку я можу мати право не розділяти вашу любов до цього держбанку? При цьому я жодним чином не претендую на ваше право любити кого вам заманеться. Певен в будь якій установі можна знайти щось гарне для невеликого кола осіб. На жаль це коло, як правило, дуже невелике. Втім усе, що я мав наглість неодноразово повторити - це те, що ваше твердження щодо унікальності запропонованих ощАДом умов обслуговавання певних карток не відповідало дійсності. Ви ж замість визнання власної елементарної помилки навіщось починали порівнювати банки, роздивлятись якусь мою міфічну "піну з рота", пов'язувати мову моїх повідомлень з "російськістю" банку, що є юридичною особою, яка працює з державною реєстрацією та в законодавчому полі України. Чесно кажучи не розумію навіщо були усі ці спроби "похоліварити"? Тому щиро пропоную покінчити із безглуздими намаганнями затролити мене лише через те, що я мав необережність вказати вам, де ви... помилились. Я рідко стикався з людьми для яких існує лише дві точки зору - їх та неправильна, а тому не маю достатнього досвіду як у цьому випадку поводитись. Отже якщо вам буде дійсно простіше закінчити цей нікому не потрібний обмін думками - я готовий відкликати своє зауваження щодо помилковості вашого твердження. Якщо ви вважаєте що запропонований ощАДом тариф в Україні справді унікальний - най буде так - най він дійсно буде унікальним. Для вас і для ощАДу.