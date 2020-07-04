Квесторе_поверніться написав:[quote="5005023:IDAN"]Меня возмущает невозможность снятия за раз суммы в 70000 без комиссий ( при ежемесячной зарплате к примеру в 100000).Почему я должен ещё платить банку за снятие части своей зарплаты?
В касі банки 2 рази в місяць можна знімати без комісії. Але це погіршення ...особливо для валютних рахунків.
Чому це є погіршенням для валютних?
viewtopic.php?p=5004939#p5004939[/quote] Сумму долл заранее заказывайте и всё, при заказе напоминайте про новый Тариф, это будет дисциплинировать кассира или кто там заказывает... При заказе спрашивайте имя/отчество, с кем говорите, чтоб в отделение в день получения не сказали, мы не знаем с кем вы говорили. Это пустяк.
sens долго, но и так явно не оставят. Многие банки уже анонсировали снижение ставок по карточным счетам и подобным скарбнычкам на середину июля-начало августа, так что и ощад к тому времени подтянется.