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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1706170717081709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:14

Ощадбанк

Alex2007 написав:
  Scholar написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="5005023:IDAN"]Меня возмущает невозможность снятия за раз суммы в 70000 без комиссий ( при ежемесячной зарплате к примеру в 100000).Почему я должен ещё платить банку за снятие части своей зарплаты?

В касі банки 2 рази в місяць можна знімати без комісії.
Але це погіршення ...особливо для валютних рахунків.


Чому це є погіршенням для валютних?


viewtopic.php?p=5004939#p5004939[/quote]
Сумму долл заранее заказывайте и всё, при заказе напоминайте про новый Тариф, это будет дисциплинировать кассира или кто там заказывает...
При заказе спрашивайте имя/отчество, с кем говорите, чтоб в отделение в день получения не сказали, мы не знаем с кем вы говорили.
Это пустяк.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:14

С пенсионной карты Ощада ,как то возможно перевести средства на карту друго банка?
envyme1
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:19

  envyme1 написав:С пенсионной карты Ощада ,как то возможно перевести средства на карту друго банка?

Да
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:01

  envyme1 написав:С пенсионной карты Ощада ,как то возможно перевести средства на карту друго банка?

Карта = счет (без разницы, для каких клиентов он открыт). Со счета можно проводить нал.\безнал. операции
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:51

В гривне по мобильным сбережениям ставка выше , чем на срочном депозите сроком 3…месяца
никому не верю
sens
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sens Вряд ли это надолго. До 5-6 % опустят.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:05

  lloydbanksua написав:sens Вряд ли это надолго. До 5-6 % опустят.

Уже долго держат ,в валюте еще зимой срезали , а нацвалюту жалеют
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

sens долго, но и так явно не оставят. Многие банки уже анонсировали снижение ставок по карточным счетам и подобным скарбнычкам на середину июля-начало августа, так что и ощад к тому времени подтянется.
lloydbanksua
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  #<1 ... 1706170717081709
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