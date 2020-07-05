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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1707170817091710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:49

Бардак и некомпетентность

В 2015 году открыл в банке «премиальную карту» с годовым обслуживанием 500 грн. Пользовался в течение года и перед окончанием пришел в банк закрывать карту и пакет, отказываться от обслуживания. Всё было сделано. Новые карты, естественно не получал.

Через ЕЩЕ ОДИН (!) год в 2017 году банк опять списывает 500 грн. Не за следующий второй год, а за третий!!!

Ничего уже нет, ни карт ни воспоминаний о них, а Ощаду нужны новые 500грн.

Обратился в отделение банка лично — проверили и сказали, что не переживайте, ошибка, исправим.

Еще через время я увидел, что счет о сих пор не закрыт и еще раз поднял эту проблему. «Да ошибка, но мы не знаем что сделать».

Теперь в 2020 году я опять прошу закрыть счет и теперь они проверили все опять и предлагают внести им эти 500 грн. За что? Их работники накосячили один раз при закрытии, потом неоднократно когда я привлекал внимание к ошибке, по выписке видно, что начисление сделано через год после того как какое-либо обслуживание по пакету закончилось. И все равно: мы ничего не можем сделать — внесите 500 грн или пусть так дальше висит.

Куда пожаловаться на эти фокусы за пределы отделения — «у нас таких контактов нет».

И это пакет премиального обслуживания!!!
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:54

Re: Ощадбанк

  Esq написав:пакет премиального обслуживания!!!

Расслабтесь :)
Ото своему ПремМенагеру накатайте заяву, де все отето изложите, она даст вам зарегиную копию(обязательно!!)... и через +30..35дн потребуйте от Према доложить об исполнении
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:17

  clientage написав:
  Esq написав:пакет премиального обслуживания!!!

Расслабтесь :)
Ото своему ПремМенагеру накатайте заяву, де все отето изложите, она даст вам зарегиную копию(обязательно!!)... и через +30..35дн потребуйте от Према доложить об исполнении
чем заява премманагеру отличается от заявы на предправления с регистрацией в твбв ?
никому не верю
sens
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