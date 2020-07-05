Додано: Пон 06 лип, 2020 15:49

В 2015 году открыл в банке «премиальную карту» с годовым обслуживанием 500 грн. Пользовался в течение года и перед окончанием пришел в банк закрывать карту и пакет, отказываться от обслуживания. Всё было сделано. Новые карты, естественно не получал.



Через ЕЩЕ ОДИН (!) год в 2017 году банк опять списывает 500 грн. Не за следующий второй год, а за третий!!!



Ничего уже нет, ни карт ни воспоминаний о них, а Ощаду нужны новые 500грн.



Обратился в отделение банка лично — проверили и сказали, что не переживайте, ошибка, исправим.



Еще через время я увидел, что счет о сих пор не закрыт и еще раз поднял эту проблему. «Да ошибка, но мы не знаем что сделать».



Теперь в 2020 году я опять прошу закрыть счет и теперь они проверили все опять и предлагают внести им эти 500 грн. За что? Их работники накосячили один раз при закрытии, потом неоднократно когда я привлекал внимание к ошибке, по выписке видно, что начисление сделано через год после того как какое-либо обслуживание по пакету закончилось. И все равно: мы ничего не можем сделать — внесите 500 грн или пусть так дальше висит.



Куда пожаловаться на эти фокусы за пределы отделения — «у нас таких контактов нет».



И это пакет премиального обслуживания!!!