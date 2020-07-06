В 2015 году открыл в банке «премиальную карту» с годовым обслуживанием 500 грн. Пользовался в течение года и перед окончанием пришел в банк закрывать карту и пакет, отказываться от обслуживания. Всё было сделано. Новые карты, естественно не получал.
Через ЕЩЕ ОДИН (!) год в 2017 году банк опять списывает 500 грн. Не за следующий второй год, а за третий!!!
Ничего уже нет, ни карт ни воспоминаний о них, а Ощаду нужны новые 500грн.
Обратился в отделение банка лично — проверили и сказали, что не переживайте, ошибка, исправим.
Еще через время я увидел, что счет о сих пор не закрыт и еще раз поднял эту проблему. «Да ошибка, но мы не знаем что сделать».
Теперь в 2020 году я опять прошу закрыть счет и теперь они проверили все опять и предлагают внести им эти 500 грн. За что? Их работники накосячили один раз при закрытии, потом неоднократно когда я привлекал внимание к ошибке, по выписке видно, что начисление сделано через год после того как какое-либо обслуживание по пакету закончилось. И все равно: мы ничего не можем сделать — внесите 500 грн или пусть так дальше висит.
Куда пожаловаться на эти фокусы за пределы отделения — «у нас таких контактов нет».
В прошлом месяце несколько раз пытался заплатить комуналку в Ощад24, картами других банков и все время выдавало ошибку. В этом пустило, но нарисовало комиссию 2 грн., пока думаю, как вариант если некст заблочат, или Тас скурвится до конца. Звонили сегодня с банка карту премиальную предлагали на акционных условиях, спрашиваю за что комис, ответ все согласно тарифов. Картой ощада без комиссии.
clientage написав:Расслабтесь Ото своему ПремМенагеру накатайте заяву, де все отето изложите, она даст вам зарегиную копию(обязательно!!)... и через +30..35дн потребуйте от Према доложить об исполнении
А еще можно копию жалобы в НБУ. Можно в электронной форме, так быстрее. А еще можно продублировать жалобу на портале minfin.com.ua