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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Tat_888 написав:оплата СЭПом физлицу или себе на счет в другом банке под бесплатность уже не попадает.

Це відколи таке покращення?


02.07 и 06.07 переводил на моно , дошло , комиссии нет ни на входе ни на выходе , более того получил 0,6% от моно .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:39

  Tat_888 написав:
  mustbe написав:
  Aps написав:СЭП по 5 тыс за платеж толкать сомнительное удовольствие. :?

Ничего не знаю про ощад. И знать не хочу.
СЭП без комиса - не более 5к ? :shock:
Прекрасный банк "для расчетов" :D :D :D

Более того, СЭП бесплатный до 5 тыс только для оплат за товары и услуги (2600...), оплата СЭПом физлицу или себе на счет в другом банке под бесплатность уже не попадает.

Вчера сэпил в моно, два раза по 5000.Комиса не было.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:40

Хтось дезу постить...ганьба.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:42

Re: Ощадбанк

  IDAN написав:Вчера сэпил в моно, два раза по 5000

я сепил много до 5000 каждый платеж
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:51

Re: Ощадбанк

Tat_888 написав:
  mustbe написав:
  Aps написав:СЭП по 5 тыс за платеж толкать сомнительное удовольствие. :?

Ничего не знаю про ощад. И знать не хочу.
СЭП без комиса - не более 5к ? :shock:
Прекрасный банк "для расчетов" :D :D :D

Более того, СЭП бесплатный до 5 тыс только для оплат за товары и услуги (2600...), оплата СЭПом физлицу или себе на счет в другом банке под бесплатность уже не попадает.
Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свои кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в экмис IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:55

  vadymbanker написав: Более того, СЭП бесплатный до 5 тыс только для оплат за товары и услуги (2600...), оплата СЭПом физлицу или себе на счет в другом банке под бесплатность уже не попадает.
Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свои кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в экмис IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.[/quote]
на 500 000 єто 30% от 1666 666 грн = и в итоге =2 166 666 :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:58

Re: Ощадбанк

  sens написав:на 500 000 єто 30% от 1666 666 грн = и в итоге =2 166 666

Чому по мінімуму рахуєте? А може там 100 млн? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1708170917101711
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