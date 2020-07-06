02.07 и 06.07 переводил на моно , дошло , комиссии нет ни на входе ни на выходе , более того получил 0,6% от моно .
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:39
02.07 и 06.07 переводил на моно , дошло , комиссии нет ни на входе ни на выходе , более того получил 0,6% от моно .
никому не верю
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:39
Вчера сэпил в моно, два раза по 5000.Комиса не было.
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:40
Хтось дезу постить...ганьба.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:42
Re: Ощадбанк
никому не верю
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:51
Ощадбанк
Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свою кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в эксиме IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Вів 07 лип, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:55
Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свои кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в экмис IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.[/quote]
на 500 000 єто 30% от 1666 666 грн = и в итоге =2 166 666
никому не верю
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:58
Re: Ощадбанк
Чому по мінімуму рахуєте? А може там 100 млн?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:46
Ощадбанк
на 500 000 єто 30% от 1666 666 грн = и в итоге =2 166 666 [/quote]Что за бред? Причём здесь 30%?
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:52
Re: Ощадбанк
Поповнення тільки 30% від початкової суми вкладу. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:22
Re: Ощадбанк
Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?
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