|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:30
мужик!
а то фонды, подфонды
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2645
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:43
vadymbanker написав:
Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?
ДЖерело походження коштів...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34005
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:54
Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?
ДЖерело походження коштів...якщо не секрет?
Службовець НБУ
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2112
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:18
lov2108 написав: Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?
ДЖерело походження коштів...якщо не секрет?
Службовець НБУ
Глава всех глав НБУ
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:20
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2645
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|