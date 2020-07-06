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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1709171017111712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:30

мужик!
а то фонды, подфонды :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:43

  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?

ДЖерело походження коштів...якщо не секрет? :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:54

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?

ДЖерело походження коштів...якщо не секрет? :)


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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:18

Re: Ощадбанк

lov2108 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?

ДЖерело походження коштів...якщо не секрет? :)


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:20

або прибиральник тут
https://bank.gov.ua/ua/about/structure/ ... ting-works
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:42

  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?

Я ,за безоплатность , не понимаю зачем платить , если можно не платить -… СЕП на 500000+ не фопу без комиссии можно было и по другому . У меня в эксиме меньше,но и валюта,которая также пополняется всего 30% от первоначальной суммы ,но тут только физически ножками . Про ощад - я сейчас в Одесской области,в твбв евро вклад не смогли пополнить,счет был открыт во Львове. Карту в кассе смогли пополнить ,а далее я уже сам в приложении. Думаю скоро евро перекочует в Прокредит,меньше заморочек со счетами и нет очередей
никому не верю
sens
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