Додано: Вів 07 лип, 2020 19:24

Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свою кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в эксиме IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.[/quote]Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило[/quote]В ощаде тариф следует мониторить каждые 2 недели