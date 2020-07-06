мужик!
а то фонды, подфонды
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:43
ДЖерело походження коштів...якщо не секрет?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:54
Службовець НБУ
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:18
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:20
або прибиральник тут
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:42
Я ,за безоплатность , не понимаю зачем платить , если можно не платить -… СЕП на 500000+ не фопу без комиссии можно было и по другому . У меня в эксиме меньше,но и валюта,которая также пополняется всего 30% от первоначальной суммы ,но тут только физически ножками . Про ощад - я сейчас в Одесской области,в твбв евро вклад не смогли пополнить,счет был открыт во Львове. Карту в кассе смогли пополнить ,а далее я уже сам в приложении. Думаю скоро евро перекочует в Прокредит,меньше заморочек со счетами и нет очередей
никому не верю
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:13
[/quote]Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свою кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в эксиме IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.[/quote]
Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:24
Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свою кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в эксиме IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.[/quote]
Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило[/quote]
В ощаде тариф следует мониторить каждые 2 недели
никому не верю
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:33
В НГ говорят будет 28 или в Январе. Заработаете 0%-4%.
Я создал игру:
viewtopic.php?p=5006958#p5006958
У меня получилось 14%-20% до востребования. Написал там расчет. Это я еще не задействовал% железку, турбо-атом, курицу и анал (аваль)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 лип, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:35
как определить какой IBAN?
В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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