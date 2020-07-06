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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1709171017111712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:30

мужик!
а то фонды, подфонды :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:43

  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?

ДЖерело походження коштів...якщо не секрет? :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:54

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?

ДЖерело походження коштів...якщо не секрет? :)


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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:18

Re: Ощадбанк

lov2108 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?

ДЖерело походження коштів...якщо не секрет? :)


Службовець НБУ :mrgreen:
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vadymbanker
 
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або прибиральник тут
https://bank.gov.ua/ua/about/structure/ ... ting-works
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:42

  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?

Я ,за безоплатность , не понимаю зачем платить , если можно не платить -… СЕП на 500000+ не фопу без комиссии можно было и по другому . У меня в эксиме меньше,но и валюта,которая также пополняется всего 30% от первоначальной суммы ,но тут только физически ножками . Про ощад - я сейчас в Одесской области,в твбв евро вклад не смогли пополнить,счет был открыт во Львове. Карту в кассе смогли пополнить ,а далее я уже сам в приложении. Думаю скоро евро перекочует в Прокредит,меньше заморочек со счетами и нет очередей
никому не верю
sens
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[/quote]Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свою кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в эксиме IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.[/quote]

Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:24

  Tat_888 написав:
Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свою кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в эксиме IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.[/quote]

Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило[/quote]
В ощаде тариф следует мониторить каждые 2 недели
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:33

  vadymbanker написав:Вклад открыт в декабре под 16.60% на 2 800 000 грн, еще что-то интересует? Может где я взял деньги, когда буду их забирать, куда везти?


В НГ говорят будет 28 или в Январе. Заработаете 0%-4%.

Я создал игру:
viewtopic.php?p=5006958#p5006958

У меня получилось 14%-20% до востребования. Написал там расчет. Это я еще не задействовал% железку, турбо-атом, курицу и анал (аваль)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 лип, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:35

  vadymbanker написав:Что за бред, это не правда! Сегодня по сэпу погасил свою кредитку в Альфе, IBAN 2620, без комиссии ушло с ощада конечно. Пополнял вклад в эксиме IBAN 2630 по сэпу 500k, заплатил 500грн, как и написано в Тарифах.


как определить какой IBAN?

В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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