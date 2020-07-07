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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 493
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 493
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:24

  Tat_888 написав: Не деза и не бред. В году кажется 2018-м "ощад" обьявил что перечисление по свободным реквизитам стало бесплатным, я его активно юзала и для оплаты счетов за покупки и для перечисления ЗП на свои счета в другие банки.Было все без комиссии,а в октябре 2018 ( не поленилась проверить выписку, ибо задело обвинение в дезинформации:)) с меня сняли 0,5% комиссии,написала вопрос в поддержку и ответили,что бесплатно только при оплате за товары и услуги.Больше я с "ощадовской" карточкой в перечисления не игралась.Если сейчас все бесплатно-слава богу, "покращення" наступило

Якщо сума платежу до 5000 грн, то без комісії, якщо більше - то з комісією, про що Вам і пишуть. Десь у ті часи, як ви пишете, і ввели це розділення. Можете подякувати консультанту за "якісно" надану довідку щодо зміни тарифів.
  proftpd66 написав:как определить какой IBAN?

В монобанк, газ-мяс или в форвард это будет 2630?

Усього два кроки:
1) навчитися ці цифри впізнавати поодинці;
2) навчитися їх шукати поряд у рядочку;

3*) у якості бонуса можна вивчити, як вони називаються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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